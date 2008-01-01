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    Тренер Косово Шалланд: «Как остановить Стерлинга? Можно сломать ногу»

    В 20:00 по Москве начнется матч десятого тура отборочного цикла Евро-2020 между сборными Косово и Англии. Главный тренер хозяев Бернар Шалланд предложил, как можно остановить игрока англичан Рахима Стерлинга.

    «Для нас не очень хорошая новость, что Стерлинг снова в строю. Он один из лучших на своей позиции. В первом матче у нас с ним возникли проблемы. Как можно остановить Стерлинга? Можно сломать ногу, но это не наш стиль», – приводит слова Шалланда Sky Sports.

    • Англичане уже имеют путевку на Евро.
    • Косово потерял шансы на участие в финальной стадии.
    • В первой игре Англия победила Косово со счетом 5:3.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 13:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +986

      Стаz 17 минут назад

      Желательно ещё до матча

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