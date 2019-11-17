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  • Тренер Косово Шалланд: «Как остановить Стерлинга? Можно сломать ногу»

Тренер Косово Шалланд: «Как остановить Стерлинга? Можно сломать ногу»

17 ноября 2019, 13:28
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В 20:00 по Москве начнется матч десятого тура отборочного цикла Евро-2020 между сборными Косово и Англии. Главный тренер хозяев Бернар Шалланд предложил, как можно остановить игрока англичан Рахима Стерлинга.

«Для нас не очень хорошая новость, что Стерлинг снова в строю. Он один из лучших на своей позиции. В первом матче у нас с ним возникли проблемы. Как можно остановить Стерлинга? Можно сломать ногу, но это не наш стиль», – приводит слова Шалланда Sky Sports.

  • Англичане уже имеют путевку на Евро.
  • Косово потерял шансы на участие в финальной стадии.
  • В первой игре Англия победила Косово со счетом 5:3.

Источник: Sky Sports
Отбор ЧЕ-2020 Англия. Премьер-лига Косово Манчестер Сити Англия Стерлинг Рахим Шалланд Бернар
Комментарии (3)
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Стаz
1573989377
Желательно ещё до матча
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Cules2013
1574000148
Никогда таких шуток не понимал, а от ребят вроде косовцев это вообще звучит очень странно, если не сказать, что пугающе неадекватно. Они ведь реально могут.
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