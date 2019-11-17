Тренер Косово Шалланд: «Как остановить Стерлинга? Можно сломать ногу»

В 20:00 по Москве начнется матч десятого тура отборочного цикла Евро-2020 между сборными Косово и Англии. Главный тренер хозяев Бернар Шалланд предложил, как можно остановить игрока англичан Рахима Стерлинга.

«Для нас не очень хорошая новость, что Стерлинг снова в строю. Он один из лучших на своей позиции. В первом матче у нас с ним возникли проблемы. Как можно остановить Стерлинга? Можно сломать ногу, но это не наш стиль», – приводит слова Шалланда Sky Sports.