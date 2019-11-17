Гол Джикии помог России избежать самого крупного домашнего поражения в истории сборной

В матче отборочного турнира Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии (1:4).
Это поражение стало одним из трех самых крупных домашних в истории российской национальной команды. Ранее сборная России уступала в товарищеской встрече Бразилии и на чемпионате мира-2018 Уругваю с одинаковым счетом – 0:3.
- Всего в современной истории Россия 14 раз проигрывала с разницей как минимум в три гола.
- Гол Джикии в ворота Бельгии стал для защитника «Спартака» дебютным за национальную команду.
Источник: Бомбардир.ру