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  • Гол Джикии помог России избежать самого крупного домашнего поражения в истории сборной

Гол Джикии помог России избежать самого крупного домашнего поражения в истории сборной

17 ноября 2019, 06:40
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В матче отборочного турнира Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии (1:4).

Это поражение стало одним из трех самых крупных домашних в истории российской национальной команды. Ранее сборная России уступала в товарищеской встрече Бразилии и на чемпионате мира-2018 Уругваю с одинаковым счетом – 0:3.

  • Всего в современной истории Россия 14 раз проигрывала с разницей как минимум в три гола.
  • Гол Джикии в ворота Бельгии стал для защитника «Спартака» дебютным за национальную команду.

Источник: Бомбардир.ру
Отбор ЧЕ-2020 Россия Джикия Георгий
Комментарии (1)
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семёнычев
1573982956
Джикию запишут в скрижали)))
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