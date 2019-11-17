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  • Отбор Евро-2020. Германия разгромила Белоруссию, Голландия сыграла вничью с Северной Ирландией

Отбор Евро-2020. Германия разгромила Белоруссию, Голландия сыграла вничью с Северной Ирландией

17 ноября 2019, 00:42
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Завершились два матча группы C отборочного турнира Евро-2020.

Германия на своем поле крупно обыграла Белоруссию. Голами отличились Маттиас Гинтер, Леон Горецка и дважды Тони Кроос.

Голландия в гостях не сумела победить Северную Ирландию. При этом британцы в первом тайме не реализовали пенальти.

Отбор Евро-2020. Группа C. 9-й тур

Германия – Белоруссия – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Гинтер, 41; 2:0 – Горецка, 49; 3:0 – Кроос, 55; 4:0 – Кроос, 83.

Северная Ирландия – Голландия – 0:0 (0:0)

Календарь отбора Евро-2020

Турнирные таблицы отбора Евро-2020

Источник: «Бомбардир»
Отбор ЧЕ-2020 Германия Беларусь Северная Ирландия Нидерланды
Комментарии (1)
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teodogat
1573943188
Немцы слабовато смотрятся, особенно если вспомнить первый тайм, ну а оранжевые еще хуже, игра с сев. ирландией это показала, а за то что они имели перевес над немцами по личным встречам, пусть скажут спасибо дебилу тренеру немцев, который гребет в состав г..но типа Та из Байера, проигрывающего всем, включая Локомотив.
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