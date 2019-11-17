Отбор Евро-2020. Германия разгромила Белоруссию, Голландия сыграла вничью с Северной Ирландией

Завершились два матча группы C отборочного турнира Евро-2020.
Германия на своем поле крупно обыграла Белоруссию. Голами отличились Маттиас Гинтер, Леон Горецка и дважды Тони Кроос.
Голландия в гостях не сумела победить Северную Ирландию. При этом британцы в первом тайме не реализовали пенальти.
Отбор Евро-2020. Группа C. 9-й тур
Германия – Белоруссия – 4:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Гинтер, 41; 2:0 – Горецка, 49; 3:0 – Кроос, 55; 4:0 – Кроос, 83.
Северная Ирландия – Голландия – 0:0 (0:0)
Источник: «Бомбардир»