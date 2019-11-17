Отбор Евро-2020. Германия разгромила Белоруссию, Голландия сыграла вничью с Северной Ирландией

Завершились два матча группы C отборочного турнира Евро-2020.

Германия на своем поле крупно обыграла Белоруссию. Голами отличились Маттиас Гинтер, Леон Горецка и дважды Тони Кроос.

Голландия в гостях не сумела победить Северную Ирландию. При этом британцы в первом тайме не реализовали пенальти.

Отбор Евро-2020. Группа C. 9-й тур

Германия – Белоруссия – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Гинтер, 41; 2:0 – Горецка, 49; 3:0 – Кроос, 55; 4:0 – Кроос, 83.

Северная Ирландия – Голландия – 0:0 (0:0)

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