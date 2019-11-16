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    Чистяков – о дебюте за сборную России: «Я против Бельгии рассчитываю сыграть, почему только Сан-Марино?»

    Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков заявил, что рассчитывает дебютировать за сборную России уже сегодня в матче 9-го тура отбора Евро-2020 против Бельгии.

    – Впереди матчи с Бельгией и Сан-Марино. Рассчитываешь, может, на дебют во второй игре?

    – Я и против бельгийцев сыграть рассчитываю, почему только Сан-Марино? Я ведь не просто так сюда приехал! Станислав Саламович будет решение принимать по тренировкам, но я и на Бельгию настраиваюсь.

    • Матч Россия – Бельгия состоится сегодня в 20:00 по московскому времени.
    • С Сан-Марино россияне сыграют 19 ноября.
    • В текущем сезоне 25-летний Чистяков провел за «Ростов» 16 матчей, результативными действиями не отличался.

    Источник: Sport24

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