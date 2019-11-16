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  • Чистяков – о дебюте за сборную России: «Я против Бельгии рассчитываю сыграть, почему только Сан-Марино?»

Чистяков – о дебюте за сборную России: «Я против Бельгии рассчитываю сыграть, почему только Сан-Марино?»

16 ноября 2019, 11:38
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Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков заявил, что рассчитывает дебютировать за сборную России уже сегодня в матче 9-го тура отбора Евро-2020 против Бельгии.

– Впереди матчи с Бельгией и Сан-Марино. Рассчитываешь, может, на дебют во второй игре?

– Я и против бельгийцев сыграть рассчитываю, почему только Сан-Марино? Я ведь не просто так сюда приехал! Станислав Саламович будет решение принимать по тренировкам, но я и на Бельгию настраиваюсь.

  • Матч Россия – Бельгия состоится сегодня в 20:00 по московскому времени.
  • С Сан-Марино россияне сыграют 19 ноября.
  • В текущем сезоне 25-летний Чистяков провел за «Ростов» 16 матчей, результативными действиями не отличался.

Источник: Sport24
Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Россия Бельгия Сан-Марино Ростов Чистяков Дмитрий
Комментарии (2)
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RotBerg
1573894301
Правильный подход
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Decorhome
1573895383
удачи
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