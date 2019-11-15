Чилвел – лучший игрок матча Англия – Черногория сразу по четырем показателям

В матче девятого тура отбора Евро-2020 сборная Англии победила Черногорию (7:0). В основном составе англичан вышел полузащитник «Лестера» Бен Чилвел.

Игрок стал лучшим футболистом матча по четырем показателям. Он создал больше всех голевых моментов (четыре), совершил больше всех отборов (четыре), три раза обвел соперников, а также отдал наибольшее количество результативных передач – три.