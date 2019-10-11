«Манчестер Юнайтед» готов отдать 130 миллионов за Мэддисона и Чилвела

Сразу два игрока «Лестера» являются предметом интереса «Манчестер Юнайтед». Речь идет о Бене Чилвеле и Джеймсе Мэддисоне. Манчестерцы готовы отдать за обоих футболистов в сумме 130 миллионов фунтов стерлингов.
Скауты «Юнайтед» уже просматривают игроков. Летом в «Манчестер Юнайтед» перешел из «Лестера» защитник Гарри Магуайр.
- «Манчестер Юнайтед» сейчас идет на два очка выше зоны вылета АПЛ.
- В текущем сезоне чемпионата Англии Мэддисон провел семь матчей, забил два гола, сделал два результативных паса.
- Чилвел провел в сезоне АПЛ шесть игр, отдал голевой пас.
Источник: The Sun