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    «Манчестер Юнайтед» готов отдать 130 миллионов за Мэддисона и Чилвела

    Сразу два игрока «Лестера» являются предметом интереса «Манчестер Юнайтед». Манчестерцы готовы отдать за обоих футболистов в сумме 130 миллионов фунтов стерлингов.

    Скауты «Юнайтед» уже просматривают игроков. Летом в «Манчестер Юнайтед» перешел из «Лестера» защитник Гарри Магуайр.

    • «Манчестер Юнайтед» сейчас идет на два очка выше зоны вылета АПЛ.
    • В текущем сезоне чемпионата Англии Мэддисон провел семь матчей, забил два гола, сделал два результативных паса.
    • Чилвел провел в сезоне АПЛ шесть игр, отдал голевой пас.

    Источник: The Sun

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