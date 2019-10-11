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  • «Манчестер Юнайтед» готов отдать 130 миллионов за Мэддисона и Чилвела

«Манчестер Юнайтед» готов отдать 130 миллионов за Мэддисона и Чилвела

11 октября 2019, 22:40

Сразу два игрока «Лестера» являются предметом интереса «Манчестер Юнайтед». Речь идет о Бене Чилвеле и Джеймсе Мэддисоне. Манчестерцы готовы отдать за обоих футболистов в сумме 130 миллионов фунтов стерлингов.

Скауты «Юнайтед» уже просматривают игроков. Летом в «Манчестер Юнайтед» перешел из «Лестера» защитник Гарри Магуайр.

  • «Манчестер Юнайтед» сейчас идет на два очка выше зоны вылета АПЛ.
  • В текущем сезоне чемпионата Англии Мэддисон провел семь матчей, забил два гола, сделал два результативных паса.
  • Чилвел провел в сезоне АПЛ шесть игр, отдал голевой пас.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Лестер Манчестер Юнайтед Мэддисон Джеймс Чилвел Бен
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