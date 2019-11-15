Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Защитник ЦСКА Дивеев вывел молодежную сборную России вперед в игре с латышами

Защитник ЦСКА Дивеев вывел молодежную сборную России вперед в игре с латышами

15 ноября 2019, 18:38
1

В эти минуты проходит матч пятого тура отборочного цикла Евро-2021 для игроков не старше 21-го года между сборными России и Латвии. Счет на девятой минуте открыл защитник ЦСКА Игорь Дивеев. Видео доступно ниже.

Воспитанник «Уфы» забил головой. Это его второй гол в отборочном цикле. На 26-й минуте Дивеев получил желтую карточку от датского арбитра.

  • Встреча проходит в Ростове-на-Дону.
  • В случае победы россияне возглавят группу.
  • Латыши в лайв-режиме идут последними.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Матч Премьер»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дивеев Игорь
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
RyslanZ
1573833103
Дивеев,конечно,молодец,а вот у наших нападающих,к сожалению,пока прицел сбился....
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+