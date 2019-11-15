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    Защитник ЦСКА Дивеев вывел молодежную сборную России вперед в игре с латышами

    В эти минуты проходит матч пятого тура отборочного цикла Евро-2021 для игроков не старше 21-го года между сборными России и Латвии. Счет на девятой минуте открыл защитник ЦСКА Игорь Дивеев. Видео доступно ниже.

    Воспитанник «Уфы» забил головой. Это его второй гол в отборочном цикле. На 26-й минуте Дивеев получил желтую карточку от датского арбитра.

    • Встреча проходит в Ростове-на-Дону.
    • В случае победы россияне возглавят группу.
    • Латыши в лайв-режиме идут последними.

    Источник: твиттер «Матч Премьер»

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    Сегодня, 18:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +376

      RyslanZ 1 час назад

      Дивеев,конечно,молодец,а вот у наших нападающих,к сожалению,пока прицел сбился....

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