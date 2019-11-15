Защитник ЦСКА Дивеев вывел молодежную сборную России вперед в игре с латышами

В эти минуты проходит матч пятого тура отборочного цикла Евро-2021 для игроков не старше 21-го года между сборными России и Латвии. Счет на девятой минуте открыл защитник ЦСКА Игорь Дивеев. Видео доступно ниже.

Воспитанник «Уфы» забил головой. Это его второй гол в отборочном цикле. На 26-й минуте Дивеев получил желтую карточку от датского арбитра.

Встреча проходит в Ростове-на-Дону.

В случае победы россияне возглавят группу.

Латыши в лайв-режиме идут последними.