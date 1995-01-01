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    Саутгейт: «Англия выиграла отборочную группу, сделав это без особого напряжения»

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о победе в матче отбора Евро-2020 против Черногории (7:0).

    «Мы сегодня здорово играли в пас, навешивали и без проблем реализовывали моменты.

    В прошлом мы бывало, что сталкивались с проблемами в матчах против команд с более низким рейтингом. Все они – защищаются большим количеством, но у нас есть футболисты, способные пройти такую оборону. Мы выиграли отборочную группу, сделав это без особого напряжения.

    Но еще есть над чем работать. Мы должны правильно располагаться на поле. Мы упустили пару моментов, чего не должны были делать. Есть еще над чем поработать при игре без мяча, но мы стремимся стать лучше», – заявил английский специалист.

    Источник: BBC

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