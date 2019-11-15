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  • Саутгейт: «Англия выиграла отборочную группу, сделав это без особого напряжения»

Саутгейт: «Англия выиграла отборочную группу, сделав это без особого напряжения»

15 ноября 2019, 09:31
2

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о победе в матче отбора Евро-2020 против Черногории (7:0).

«Мы сегодня здорово играли в пас, навешивали и без проблем реализовывали моменты.

В прошлом мы бывало, что сталкивались с проблемами в матчах против команд с более низким рейтингом. Все они – защищаются большим количеством, но у нас есть футболисты, способные пройти такую оборону. Мы выиграли отборочную группу, сделав это без особого напряжения.

Но еще есть над чем работать. Мы должны правильно располагаться на поле. Мы упустили пару моментов, чего не должны были делать. Есть еще над чем поработать при игре без мяча, но мы стремимся стать лучше», – заявил английский специалист.

Источник: BBC
Отбор ЧЕ-2020 Англия Саутгейт Гарет
Комментарии (2)
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Давид59
1573804172
Ха-ха. Текст, который в кавычках взят похоже из какого-то шаблона. Я его, похоже уже тысячу раз читал ;;;)))
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Decorhome
1573831465
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