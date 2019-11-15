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  • Президент «Аталанты»: «Не можем позволить себе Ибрагимовича. Мы слишком бедные»

Президент «Аталанты»: «Не можем позволить себе Ибрагимовича. Мы слишком бедные»

15 ноября 2019, 00:10
3

Президент «Аталанты» Антонио Перкасси заявил, что у его клуба нет финансовых возможностей, чтобы подписать нападающего Златана Ибрагимовича.

«Ибрагимович – великий игрок. Но мы не можем себе позволить его подписание. Мы слишком бедные. У нас нет тех доходов, которые можно наблюдать у больших клубов. «Аталанта» продолжает позиционировать себя как провинциальный клуб», – сказал Перкасси.

Источник: ANSA
Италия. Серия А Аталанта Ибрагимович Златан
Комментарии (3)
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Я - легенда
1573765992
Какой молодец Ибра, что даже в его возрасте его не могут подписать иные клубы ))
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kliker
1573770124
Не нужен Аталанте никакой нап, даже Ибрагимович.. Они и так больше всех в Серии А наколотили. Но пропускают немало. Кстати, у них следующий матч с Ювентусом.
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Давид59
1573805206
Денег нет? Но вы держитесь!!!
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