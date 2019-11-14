Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    2 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    3 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?

    Президент «Аталанты»: «Не можем позволить себе Ибрагимовича. Мы слишком бедные»

    Президент «Аталанты» Антонио Перкасси заявил, что у его клуба нет финансовых возможностей, чтобы подписать нападающего Златана Ибрагимовича.

    «Ибрагимович – великий игрок. Но мы не можем себе позволить его подписание. Мы слишком бедные. У нас нет тех доходов, которые можно наблюдать у больших клубов. «Аталанта» продолжает позиционировать себя как провинциальный клуб», – сказал Перкасси.

    Источник: ANSA

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:10
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +852

      Я - легенда 30 минут назад

      Какой молодец Ибра, что даже в его возрасте его не могут подписать иные клубы ))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74452
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru