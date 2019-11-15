Президент «Аталанты»: «Не можем позволить себе Ибрагимовича. Мы слишком бедные»

Президент «Аталанты» Антонио Перкасси заявил, что у его клуба нет финансовых возможностей, чтобы подписать нападающего Златана Ибрагимовича.

«Ибрагимович – великий игрок. Но мы не можем себе позволить его подписание. Мы слишком бедные. У нас нет тех доходов, которые можно наблюдать у больших клубов. «Аталанта» продолжает позиционировать себя как провинциальный клуб», – сказал Перкасси.