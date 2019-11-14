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    The Telegraph: Джака может уйти в аренду в «Ньюкасл»

    Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака может покинуть клуб в ближайшее время.

    По информации источника, в услугах 27-летнего швейцарца заинтересован «Ньюкасл». Клуб хочет усилить состав зимой без особых вложений, поэтому рассматривает вариант с арендой Джаки.

    • В матче 10-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2) Джака был заменен на Букайо Сака. Пока капитан «Арсенала» шел к бровке, болельщики освистывали его и торопили как можно быстрее покинуть поле.
    • В ответ на это Джака начал провоцировать фанатов «Арсенала», прикладывая руку к уху, затем сказал им «***» (отстаньте), а после этого не пожал руку Эмери и ушел в подтрибунное помещение, сорвав с себя игровую футболку.
    • После этого Эмери не исключил вариант, при котором Джака может больше не сыграть за «Арсенал».

    Джака лишен капитанской повязки в «Арсенале»

    Источник: The Telegraph

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