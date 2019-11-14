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  • Adidas – о форме сборной России: «Гордимся, что 12 лет являемся партнером РФС и поэтому уверены, что вместе найдем решение»

Adidas – о форме сборной России: «Гордимся, что 12 лет являемся партнером РФС и поэтому уверены, что вместе найдем решение»

14 ноября 2019, 10:59
13

Немецкий концерн Adidas выступил с заявлением касательно новой формы сборной России, которую активно критикуют после официальной презентации.

«Мы разрабатываем дизайн новых футболок принципиально в тесном контакте с партнерскими футбольными союзами. Мы гордимся тем, что 12 лет являемся партнером Российского футбольного союза и поэтому уверены, что вместе найдем решение», – говорится в заявлении компании, опубликованном Deutsche Welle.

  • Игровая форма выполнена в красном цвете.
  • На рукава нанесены синие и белые полосы, вместе с красным цветом символизирующие перевернутый российский триколор.
  • По информации телеграм-канала «Мутко против», РФС рассматривает возможность разрыва контракта с adidas.
  • Бывший сотрудник компании заявил, что форма сборной России с диагональной полосой в виде флага – идея экс-президента РФС Сергея Фурсенко.

Источник: Deutsche Welle
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (13)
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Gek Dement
1573719466
В чем проблема просто переделать форму и развернуть флаг правильно? Общество обиженок?
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саня ле
1573719578
вот в стране некому пошить форму 11 футболистам для евро.мы где живём ?
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bset
1573719671
Да тут очевидно, что выбор все равно за заказчиком, а значит за РФС. Облажались, хрень какую-то выбрали, а потом решили обвинить Adidas в том, что это они виноваты. Хотя все очевидно. Можете себе представить, что выходит кто-то из руководства РФС и говорит "Мы выбрали этот вариант формы, но, когда во всех магазинах новая форма поступила в продажу, мы поняли, что мы облажались. Извините нас"? Я вот не могу себе такого представить. Поэтому всегда проще кого-то еще обвинить в этом. Наши чиновники же никогда не могут ошибаться.
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Spartak Piter
1573719931
В такой форме играть нельзя
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slavа0508
1573720076
Адик вообще решил не напрягаться,,взяли всем выпустили одинаковую и нормуль,,,да ещё с флагами накосячили
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evgevg13
1573720206
Если бы от формы зависело качество игры: да в какую форму их не одень, всё равно играют то весьма посредственно
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ALEX ML
1573726483
Диверсия
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BRO_football
1573727443
Есть простое решение данной проблемы. Сборная России надевает эту форму на Евро-2020 и доходит в ней хотя бы до полуфинала. Тогда футболка с этого турнира становится памятным сувениром, её цена и количество продаж возрастают, а про недостатки в дизайне все забывают.
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erma
1573746022
А вы, друзья, как ни рядитесь, все в футболисты не годитесь.
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Дядя Серёжа
1573791988
Руки вверх. Сдаёмся?
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