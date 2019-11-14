Adidas – о форме сборной России: «Гордимся, что 12 лет являемся партнером РФС и поэтому уверены, что вместе найдем решение»

Немецкий концерн Adidas выступил с заявлением касательно новой формы сборной России, которую активно критикуют после официальной презентации.

«Мы разрабатываем дизайн новых футболок принципиально в тесном контакте с партнерскими футбольными союзами. Мы гордимся тем, что 12 лет являемся партнером Российского футбольного союза и поэтому уверены, что вместе найдем решение», – говорится в заявлении компании, опубликованном Deutsche Welle.