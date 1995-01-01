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    Adidas – о форме сборной России: «Гордимся, что 12 лет являемся партнером РФС и поэтому уверены, что вместе найдем решение»

    Немецкий концерн Adidas выступил с заявлением касательно новой формы сборной России, которую активно критикуют после официальной презентации.

    «Мы разрабатываем дизайн новых футболок принципиально в тесном контакте с партнерскими футбольными союзами. Мы гордимся тем, что 12 лет являемся партнером Российского футбольного союза и поэтому уверены, что вместе найдем решение», – говорится в заявлении компании, опубликованном Deutsche Welle.

    • Игровая форма выполнена в красном цвете.
    • На рукава нанесены синие и белые полосы, вместе с красным цветом символизирующие перевернутый российский триколор.
    • По информации телеграм-канала «Мутко против», РФС рассматривает возможность разрыва контракта с adidas.
    • Бывший сотрудник компании заявил, что форма сборной России с диагональной полосой в виде флага – идея экс-президента РФС Сергея Фурсенко.

    Источник: Deutsche Welle

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии10
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      Рейтинг: +608

      evgevg13 1 час назад

      Если бы от формы зависело качество игры: да в какую форму их не одень, всё равно играют то весьма посредственно

      0
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      Рейтинг: +13060

      slavutiq70 1 час назад

      Адик вообще решил не напрягаться,,взяли всем выпустили одинаковую и нормуль,,,да ещё с флагами накосячили

      2
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      ...
      Рейтинг: +3844

      alp > slavutiq70 1 час назад

      у артемия лебедева научились....

      0
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      Рейтинг: +501

      Spartak Piter 1 час назад

      В такой форме играть нельзя

      1
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      Рейтинг: +501

      Spartak Piter 1 час назад

      В тако

      0
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      Рейтинг: +12528

      bset 1 час назад

      Да тут очевидно, что выбор все равно за заказчиком, а значит за РФС. Облажались, хрень какую-то выбрали, а потом решили обвинить Adidas в том, что это они виноваты. Хотя все очевидно. Можете себе представить, что выходит кто-то из руководства РФС и говорит "Мы выбрали этот вариант формы, но, когда во всех магазинах новая форма поступила в продажу, мы поняли, что мы облажались. Извините нас"? Я вот не могу себе такого представить. Поэтому всегда проще кого-то еще обвинить в этом. Наши чиновники же никогда не могут ошибаться.

      1
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      Рейтинг: +44

      саня ле 1 час назад

      вот в стране некому пошить форму 11 футболистам для евро.мы где живём ?

      1
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      Рейтинг: +3111

      Gek Dement 1 час назад

      В чем проблема просто переделать форму и развернуть флаг правильно? Общество обиженок?

      2
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      Рейтинг: +642

      Давид59 1 час назад

      Флаг не переворачивайте - вот вам и решение!

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      Рейтинг: +7822

      silver29 1 час назад

      Кстати мнения игроков сборной разделились есть те кто категорически против играть в форме с искаженным национальным флагом, а есть и те кто связан личными контрактами с "Adidas " в том числе и сотрудники РФС, вот через эту пятую колонну немецкий концерн и будет выстраивать отношения по "нахождению решения".

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