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    Бывший сотрудник adidas: «Форма сборной России с диагональной полосой в виде флага – идея Фурсенко»

    Бывший пиар-директор adidas СНГ Николай Петросян рассказал, что бывший президент РФС Сергей Фурсенко лично предлагал идеи дизайнерам для создания формы сборной России.

    «Фурсенко в штаб-квартире adidas помнят до сих пор. Это, наверное, единственный президент национальной федерации, который сам приезжал к дизайнерам и предлагал идеи.

    Помните, была форма с диагональной полосой в виде флага? Это креатив Фурсенко. Возможно, у дизайнеров adidas были другие представления, но президент федерации захотел так. Понятно, что он непрофессиональный дизайнер и они наверняка дорабатывали какие-то детали. Но всe исходит от желания заказчика», – сказал Петросян.

    • В форме с диагональной полосой в виде флага сборная России выступала на Евро-2008.
    • Тогда российская национальная команда дошла до полуфинала турнира, где уступила Испании (0:3).

    Бывший сотрудник adidas: «Не верю, что РФС будет расторгать контракт с компанией из-за новой формы»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 06:45
    Комментарии10
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      Рейтинг: +10371

      vladimir-7 6 минут назад

      Да, эти два брата-акробата натворили в России, но президент таких любит.

      0
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      Рейтинг: +3767

      Viper for CSKA 19 минут назад

      С диагональной полосой мы ездили в 2012 на Евро в Польшу, когда ещё Дзагоев феерил. До этого была какая-то чушь с кремлевской стеной. А в 2008 у нас была форма с двумя горизонтальными флагами в центре и номером посередине.

      1
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      Рейтинг: +65

      Гамачl 1 час назад

      В 2008 году, разве не горизонтальные полосы на груди были?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7813

      silver29 1 час назад

      Мы до сих пор играем с подачи фурсенко в футбол зимой в валенках ((((

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10371

      vladimir-7 > silver29 12 минут назад

      ...и с трибунами без болельщиков.

      0
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      Рейтинг: +231

      Алеха32 1 час назад

      Так это он ещё деньжат потратил чтобы туда обратно с бестолковой идей сездить.

      1
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      Рейтинг: +5384

      BRO_football 1 час назад

      Ага, значит РФС предложил идею и РФС же недовольн её реализацией и хочет расторгнуть контракт с Адидас. Как это вообще?
      Впрочем, а зачем Фурсенко слушать? Он сейчас никто в футбольном мире, хоть и друг Путина.

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      Рейтинг: +30

      Mamukan 2 часа назад

      Если из за этих полосок столько возни, то верните уже флаг СССР. Гимн то вернули, слова чуть чуть "передёрнули" и прокатило. А тут соскребите с флага серп и молот, а пришпандорьте орла мутанта и опля, вот он российский флаг. Футболки будут одноцветные, её хоть через голову одевай, хоть через попу. Одно и тоже. И сразу будет видно "красные" на поле.

      2
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      Рейтинг: +6170

      mihail200606 2 часа назад

      А, понятно.. Он и президент рфс так себе был..

      2
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      Рейтинг: +88

      Ушат Помоев 2 часа назад

      Тогда все ясно)))

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