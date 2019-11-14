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  • Бывший сотрудник adidas: «Форма сборной России с диагональной полосой в виде флага – идея Фурсенко»

Бывший сотрудник adidas: «Форма сборной России с диагональной полосой в виде флага – идея Фурсенко»

14 ноября 2019, 06:45
15

Бывший пиар-директор adidas СНГ Николай Петросян рассказал, что бывший президент РФС Сергей Фурсенко лично предлагал идеи дизайнерам для создания формы сборной России.

«Фурсенко в штаб-квартире adidas помнят до сих пор. Это, наверное, единственный президент национальной федерации, который сам приезжал к дизайнерам и предлагал идеи.

Помните, была форма с диагональной полосой в виде флага? Это креатив Фурсенко. Возможно, у дизайнеров adidas были другие представления, но президент федерации захотел так. Понятно, что он непрофессиональный дизайнер и они наверняка дорабатывали какие-то детали. Но всe исходит от желания заказчика», – сказал Петросян.

Бывший сотрудник adidas: «Не верю, что РФС будет расторгать контракт с компанией из-за новой формы»

Источник: «Чемпионат»
Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (15)
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mihail200606
1573704666
А, понятно.. Он и президент рфс так себе был..
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Mamukan
1573706115
Если из за этих полосок столько возни, то верните уже флаг СССР. Гимн то вернули, слова чуть чуть "передёрнули" и прокатило. А тут соскребите с флага серп и молот, а пришпандорьте орла мутанта и опля, вот он российский флаг. Футболки будут одноцветные, её хоть через голову одевай, хоть через попу. Одно и тоже. И сразу будет видно "красные" на поле.
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Алеха32
1573708895
Так это он ещё деньжат потратил чтобы туда обратно с бестолковой идей сездить.
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Viper for CSKA
1573713300
С диагональной полосой мы ездили в 2012 на Евро в Польшу, когда ещё Дзагоев феерил. До этого была какая-то чушь с кремлевской стеной. А в 2008 у нас была форма с двумя горизонтальными флагами в центре и номером посередине.
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vladimir-7
1573714073
Да, эти два брата-акробата натворили в России, но президент таких любит.
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vodnic
1573717365
Фурсенко то оказывается тот еще дизайнер) Adidas тоже хороши,сборной Германии некоторым игрокам фамилии с ошибками написали,нам не форму а ширпотрёб какой-то. Такое чувство что adidas в сам в черную пятницу на алике закупился)))
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Серж 69
1573717775
Да какая разница,какая форма,она,что лучше позволит играть,зачем этому придавать такое значение?Играйте,побеждайте-вот что главное,всё остальное даже не вторично,а так,штришки, на которые вообще не нужно обращать внимание.
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Nerlinger
1573718283
Идиоты народ деятельный!!!
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ufos73
1573718611
Это го*но приплыло уже после Евро 08. Кодекс чести, Осень-весна, вот теперь дизайнер... Сколько еще багажа он там оставил??? Хотя сегодняшнее г не лучше ((
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3a zenit
1573731713
абибас тонко намекает кто виноват из РФС
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