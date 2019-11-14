Бывший сотрудник adidas: «Форма сборной России с диагональной полосой в виде флага – идея Фурсенко»

Бывший пиар-директор adidas СНГ Николай Петросян рассказал, что бывший президент РФС Сергей Фурсенко лично предлагал идеи дизайнерам для создания формы сборной России.

«Фурсенко в штаб-квартире adidas помнят до сих пор. Это, наверное, единственный президент национальной федерации, который сам приезжал к дизайнерам и предлагал идеи.

Помните, была форма с диагональной полосой в виде флага? Это креатив Фурсенко. Возможно, у дизайнеров adidas были другие представления, но президент федерации захотел так. Понятно, что он непрофессиональный дизайнер и они наверняка дорабатывали какие-то детали. Но всe исходит от желания заказчика», – сказал Петросян.

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