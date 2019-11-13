Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    3 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям

    Бывший сотрудник adidas: «Не верю, что РФС будет расторгать контракт с компанией из-за новой формы»

    Бывший пиар-директор adidas СНГ Николай Петросян высказался о ситуации с критикой в адрес новой формы сборной России.

    «С учeтом всех вышеперечисленных моментов я совершенно не верю, что РФС из-за этого будет расторгать контракт с adidas.

    У adidas по всей стране 600 магазинов, это самый большой ритейлер в стране. Nike сам на рынке не представлен – у них есть два дистрибьютера, которые работают по франшизе. Каким образом можно будет увеличить продажи футболок? Получится выстрел самим себе в ногу.

    Но при этом нельзя сказать, что, в случае расторжения контракта, головной офис adidas будет сильно переживать – это всe-таки не сборная Германии.

    До 2014 года российский рынок входил в топ-3 – наравне с США и Китаем, — а после кризиса продажи оставляют желать лучшего, поэтому для штаб-квартиры наш рынок уже давно не в приоритете», – сказал Петросян.

    • РФС из-за недовольства заготовленной формой может разорвать контракт с поставщиком.
    • Игровая форма выполнена в красном цвете.
    • На рукава нанесены синие и белые полосы, вместе с красным цветом символизирующие перевернутый российский триколор.

    Игроки сборной России отказались выходить на матч с Бельгией в новой форме

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.11.2019 23:20
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1850

      Борат 1 час назад

      РФС может и с абибас контракт подписать из алиэкспресс!
      Вот умора!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5382

      BRO_football 1 час назад

      Согласен, нормальная форма.В принципе, если футболисты руки вверх поднимут, как будто они сдаются, то флаг на рукавах будет смотреться правильно. Весьма символично получается.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74444
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru