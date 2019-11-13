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  • Бывший сотрудник adidas: «Не верю, что РФС будет расторгать контракт с компанией из-за новой формы»

Бывший сотрудник adidas: «Не верю, что РФС будет расторгать контракт с компанией из-за новой формы»

13 ноября 2019, 23:20
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Бывший пиар-директор adidas СНГ Николай Петросян высказался о ситуации с критикой в адрес новой формы сборной России.

«С учeтом всех вышеперечисленных моментов я совершенно не верю, что РФС из-за этого будет расторгать контракт с adidas.

У adidas по всей стране 600 магазинов, это самый большой ритейлер в стране. Nike сам на рынке не представлен – у них есть два дистрибьютера, которые работают по франшизе. Каким образом можно будет увеличить продажи футболок? Получится выстрел самим себе в ногу.

Но при этом нельзя сказать, что, в случае расторжения контракта, головной офис adidas будет сильно переживать – это всe-таки не сборная Германии.

До 2014 года российский рынок входил в топ-3 – наравне с США и Китаем, — а после кризиса продажи оставляют желать лучшего, поэтому для штаб-квартиры наш рынок уже давно не в приоритете», – сказал Петросян.

  • РФС из-за недовольства заготовленной формой может разорвать контракт с поставщиком.
  • Игровая форма выполнена в красном цвете.
  • На рукава нанесены синие и белые полосы, вместе с красным цветом символизирующие перевернутый российский триколор.

Игроки сборной России отказались выходить на матч с Бельгией в новой форме

Источник: «Чемпионат»
Отбор ЧЕ-2020 Россия
Комментарии (1)
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BRO_football
1573677599
Согласен, нормальная форма.В принципе, если футболисты руки вверх поднимут, как будто они сдаются, то флаг на рукавах будет смотреться правильно. Весьма символично получается.
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