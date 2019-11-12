Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Игроки сборной России отказались выходить на матч с Бельгией в новой форме

Игроки сборной России отказались выходить на матч с Бельгией в новой форме

12 ноября 2019, 21:11
21

На прошлой неделе презентовали новую форму сборной России. Планировалось, что в ней команда сыграет против Бельгии в девятом туре отборочного цикла Евро-2020, но некоторые игроки не хотят выходить на поле в представленном комплекте.

«Футболисты сборной России отказываются выходить на матч с бельгийцами в новой форме. Почти все игроки нашей команды (за исключением тех, у кого контракт с этой фирмой-производителем) остались недовольны новой экипировкой. По всей видимости 16 ноября сборная России сыграет в старых футболках», – пишет телеграм-канал «Мутко против».

  • РФС из-за недовольства заготовленной формой может разорвать контракт с поставщиком.
  • Игровая форма выполнена в красном цвете.
  • На рукава нанесены синие и белые полосы, вместе с красным цветом символизирующие перевернутый российский триколор.

Фото: твиттер сборной России.

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Россия Бельгия
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Plyash
1573583024
Нельзя менять счастливую,хоть и старую форму на новую,да ещё с перевёрнутым триколором.Идиотизм просто. Браво,ребята.
Ответить
mihail200606
1573584211
Ну так себе форма конечно..
Ответить
Черкизовский Кот
1573584836
1993 год. Середина ноября. Жалобы на бутсы от Reebok. Письмо 14-ти. К чему это я? Как бы я не относился к Черчесову, но уважаю его за ту историю, ведь его не было среди тех 14-ти.
Ответить
oyabun
1573585439
А что, предыдущая форма поизносилась так что в ней уже невозможно играть? Уж лучше в ней, чем в этом позорище. А вообще вдумайтесь над комичностью и одновременно трагизмом ситуации - сборная представляющая не последнюю державу в мире обязана играть именно в той форме что ей выдает немецкая фирма, причем ни с кем эту форму не согласовав предварительно. Что ж наша страна до такой степени себя не ценит, чтобы позволить унижать цвета державного флага? Да послать нах этого спонсора! Другие найдутся.
Ответить
Полная Канистра
1573586484
у нас в ателье такие девки сидят прямо мастерицы рукодельницы всё по высшему классу сошьют вот где таланты сидят а не смотреть и ждать что заграница нам поможет
Ответить
paracetamol
1573591951
Свиньями одели, конечно обидно!
Ответить
zigbert
1573638029
Неужели нельзя было все продумать заранее?
Ответить
Lilipyt
1573638359
Флаг перевернут. Дизайн формы такой же, как и у других команд. Штампуют одну и ту же футболку, но теперь раскрашивают по другому и получают от РФС 400 млн $ в год и смысл так тратится если дешевле обратится в добродушный Китай, где сделают то же самое за разумную сумму.
Ответить
Алекс636363
1573730392
почему нельзя убрать полоски с рукавов и сделать их на плечах справа и слева от головы, выше шва? и действительно убрать этот дурацкий шов спереди.
Ответить
Алекс636363
1573730426
мне тоже не понравилось. мудко тот из чинуш, кто одобрил, мудко и в адидасе.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+