Игроки сборной России отказались выходить на матч с Бельгией в новой форме

1993 год. Середина ноября. Жалобы на бутсы от Reebok. Письмо 14-ти.
К чему это я? Как бы я не относился к Черчесову, но уважаю его за ту историю, ведь его не было среди тех 14-ти.
На прошлой неделе презентовали новую форму сборной России. Планировалось, что в ней команда сыграет против Бельгии в девятом туре отборочного цикла Евро-2020, но некоторые игроки не хотят выходить на поле в представленном комплекте.
«Футболисты сборной России отказываются выходить на матч с бельгийцами в новой форме. Почти все игроки нашей команды (за исключением тех, у кого контракт с этой фирмой-производителем) остались недовольны новой экипировкой. По всей видимости 16 ноября сборная России сыграет в старых футболках», – пишет телеграм-канал «Мутко против».
- РФС из-за недовольства заготовленной формой может разорвать контракт с поставщиком.
- Игровая форма выполнена в красном цвете.
- На рукава нанесены синие и белые полосы, вместе с красным цветом символизирующие перевернутый российский триколор.
Фото: твиттер сборной России.