Игроки сборной России отказались выходить на матч с Бельгией в новой форме

На прошлой неделе презентовали новую форму сборной России. Планировалось, что в ней команда сыграет против Бельгии в девятом туре отборочного цикла Евро-2020, но некоторые игроки не хотят выходить на поле в представленном комплекте.

«Футболисты сборной России отказываются выходить на матч с бельгийцами в новой форме. Почти все игроки нашей команды (за исключением тех, у кого контракт с этой фирмой-производителем) остались недовольны новой экипировкой. По всей видимости 16 ноября сборная России сыграет в старых футболках», – пишет телеграм-канал «Мутко против».

РФС из-за недовольства заготовленной формой может разорвать контракт с поставщиком.

Игровая форма выполнена в красном цвете.

На рукава нанесены синие и белые полосы, вместе с красным цветом символизирующие перевернутый российский триколор.

Фото: твиттер сборной России.