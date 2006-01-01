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    Игроки сборной России отказались выходить на матч с Бельгией в новой форме

    На прошлой неделе презентовали новую форму сборной России. Планировалось, что в ней команда сыграет против Бельгии в девятом туре отборочного цикла Евро-2020, но некоторые игроки не хотят выходить на поле в представленном комплекте.

    «Футболисты сборной России отказываются выходить на матч с бельгийцами в новой форме. Почти все игроки нашей команды (за исключением тех, у кого контракт с этой фирмой-производителем) остались недовольны новой экипировкой. По всей видимости 16 ноября сборная России сыграет в старых футболках», – пишет телеграм-канал «Мутко против».

    • РФС из-за недовольства заготовленной формой может разорвать контракт с поставщиком.
    • Игровая форма выполнена в красном цвете.
    • На рукава нанесены синие и белые полосы, вместе с красным цветом символизирующие перевернутый российский триколор.

    Фото: твиттер сборной России.

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 21:11
    Комментарии10
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      Рейтинг: +2211

      Черкизовский Кот 3 минуты назад

      1993 год. Середина ноября. Жалобы на бутсы от Reebok. Письмо 14-ти.
      К чему это я? Как бы я не относился к Черчесову, но уважаю его за ту историю, ведь его не было среди тех 14-ти.

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      Рейтинг: +21557

      gol_kak_sokol 5 минут назад

      Кто носит форму Адидас, тому любая девка даст.

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      Рейтинг: +2211

      Черкизовский Кот > gol_kak_sokol 2 минуты назад

      Адидас, три полоски,
      Защити, защити нас от Солнца!

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      Рейтинг: +1907

      absent32 11 минут назад

      Немцы включили форму в пакет санкций против РФ?

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      Рейтинг: +6147

      mihail200606 14 минут назад

      Ну так себе форма конечно..

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      Рейтинг: -27390

      пьяныйхоровод 16 минут назад

      Перед заграницей конечно может быть стыдно , но за такую з/п могли бы и в дырявых майках играть . Короче - блистать на поле надо не формой , а качеством игры .

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      Рейтинг: +600

      Flydis 21 минуту назад

      Что-то я понять не могу, неужели нет нормального дизайнера ? что эта полоска никчёмная поперёк груди, что рукава триколоры на новой форме, заряженные на +6 к патриотизму.

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      Рейтинг: +7611

      ufos73 > Flydis 11 минут назад

      Кому нужны эти лишний движения? В РФС все ровна на своих ж*пах сидят, да у многих это, наверняка, не основная работа, че парится.
      Да и нет больше такой штуки РФС, есть Газпром )))

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      Рейтинг: +7628

      alex1951 21 минуту назад

      Бунт,на корабле!
      Вы ,чё ,поговорку забыли?
      ,,Тот,кто носит ADIDAS,тому любая ба...Бельгия даст,,

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      Рейтинг: +871

      playsh 34 минуты назад

      Нельзя менять счастливую,хоть и старую форму на новую,да ещё с перевёрнутым триколором.Идиотизм просто.
      Браво,ребята.

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