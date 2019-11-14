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  • Бышовец – о решении Акинфеева покинуть сборную России: «В жизни есть принцип: уходя – уходи»

Бышовец – о решении Акинфеева покинуть сборную России: «В жизни есть принцип: уходя – уходи»

14 ноября 2019, 06:10
6

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поддерживает решение голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева не возвращаться в национальную команду.

«Я читал его ответ на предложение [вернуться в сборную]. Думаю, что это вполне объяснимо и решение обоснованное. В жизни есть принцип: уходя – уходи.

Я отношусь к его решению с пониманием и считаю, что оно правильное, так же, как и правильное предложение у Черчесова. Думаю, что Акинфеев имеет моральное право на такое решение», – сказал Бышовец.

  • Ранее СМИ сообщали, что Черчесов звонил Акинфееву с целью приглашения в сборную на чемпионат Европы-2020.
  • Сам Акинфеев, по информации ряда источников, не желает возвращаться в национальную команду.

Букмекер оценил вероятность возвращения Акинфеева в сборную России в 20 процентов

Источник: Rusfootball
Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Акинфеев Игорь Бышовец Анатолий
Комментарии (6)
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Давид59
1573719296
Есть такой принцип. Но чаще встречается другой: ему говорят уходи, а он - не мешайте работать!
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Дядя Серёжа
1573727089
Все будут помнить "золотую" ногу на ЧМ. А вдруг напихают на ЧЕ? Уходи.
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dinar7777dinar
1573733518
акинфей рукожоп знатный ! так что от него столько же толку как и от гильерме и от других вратарей в россии.
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Plyash
1573756776
Никогда не надо прочитанные страницы перелистывать назад.
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