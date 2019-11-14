Бышовец – о решении Акинфеева покинуть сборную России: «В жизни есть принцип: уходя – уходи»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поддерживает решение голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева не возвращаться в национальную команду.

«Я читал его ответ на предложение [вернуться в сборную]. Думаю, что это вполне объяснимо и решение обоснованное. В жизни есть принцип: уходя – уходи.

Я отношусь к его решению с пониманием и считаю, что оно правильное, так же, как и правильное предложение у Черчесова. Думаю, что Акинфеев имеет моральное право на такое решение», – сказал Бышовец.

Ранее СМИ сообщали, что Черчесов звонил Акинфееву с целью приглашения в сборную на чемпионат Европы-2020.

Сам Акинфеев, по информации ряда источников, не желает возвращаться в национальную команду.

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