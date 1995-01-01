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    Бышовец – о решении Акинфеева покинуть сборную России: «В жизни есть принцип: уходя – уходи»

    Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поддерживает решение голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева не возвращаться в национальную команду.

    «Я читал его ответ на предложение [вернуться в сборную]. Думаю, что это вполне объяснимо и решение обоснованное. В жизни есть принцип: уходя – уходи.

    Я отношусь к его решению с пониманием и считаю, что оно правильное, так же, как и правильное предложение у Черчесова. Думаю, что Акинфеев имеет моральное право на такое решение», – сказал Бышовец.

    • Ранее СМИ сообщали, что Черчесов звонил Акинфееву с целью приглашения в сборную на чемпионат Европы-2020.
    • Сам Акинфеев, по информации ряда источников, не желает возвращаться в национальную команду.

    Букмекер оценил вероятность возвращения Акинфеева в сборную России в 20 процентов

    Источник: Rusfootball

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