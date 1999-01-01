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    «Бизнес Online»: Черчесов уговаривал Акинфеева вернуться в сборную России

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов хочет вернуть в состав национальной команды вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

    По информации «Бизнес Online», тренер уже связывался с 33-летним футболистом и уговаривал его возобновить международную карьеру ради участия в Евро-2020.

    Источники издания из окружения голкипера утверждают, что «Игорь пока отказывается, однако, по их ощущениям, он может поменять своe мнение».

    • Акинфеев выступал за российскую сборную с апреля 2004-го по октябрь 2018 года.
    • Он провел 110 матчей, в которых пропустил 95 голов.

    Источник: «Бизнес Online»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +971

      Decorhome 20 минут назад

      Будет здорово если вернется

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