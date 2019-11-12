«Бизнес Online»: Черчесов уговаривал Акинфеева вернуться в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов хочет вернуть в состав национальной команды вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.
По информации «Бизнес Online», тренер уже связывался с 33-летним футболистом и уговаривал его возобновить международную карьеру ради участия в Евро-2020.
Источники издания из окружения голкипера утверждают, что «Игорь пока отказывается, однако, по их ощущениям, он может поменять своe мнение».
- Акинфеев выступал за российскую сборную с апреля 2004-го по октябрь 2018 года.
- Он провел 110 матчей, в которых пропустил 95 голов.
Источник: «Бизнес Online»