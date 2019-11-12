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  • «Бизнес Online»: Черчесов уговаривал Акинфеева вернуться в сборную России

«Бизнес Online»: Черчесов уговаривал Акинфеева вернуться в сборную России

12 ноября 2019, 09:27
30

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов хочет вернуть в состав национальной команды вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

По информации «Бизнес Online», тренер уже связывался с 33-летним футболистом и уговаривал его возобновить международную карьеру ради участия в Евро-2020.

Источники издания из окружения голкипера утверждают, что «Игорь пока отказывается, однако, по их ощущениям, он может поменять своe мнение».

  • Акинфеев выступал за российскую сборную с апреля 2004-го по октябрь 2018 года.
  • Он провел 110 матчей, в которых пропустил 95 голов.

Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Акинфеев Игорь Черчесов Станислав
Комментарии (30)
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Decorhome
1573540749
Будет здорово если вернется
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BRO_football
1573542015
Найди другого вратаря, усатый! Плохой ты тренер, если кроме Акинфеева не знаешь кого на ворота в сборной поставить
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bset
1573542156
Да ладно, зачем вам Игорь? Он же ляпы постоянно допускает, в свои ворота мячи запускает, рекорды бьет в Европе. Лучше пусть Гилерме стоит. Будет по 2 очка каждый матч приносить.
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vmonomah17
1573542358
Игорю лучше не возвращаться в сборную, т.к. в случае его ляпа всех собак на него повесят, а в сборной в важных матчах Игорь часто косячил.
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Из Твери Леха
1573542681
Это после того он засуетился, как Гиля в очко от Юве два раза пропустил? Ну Дырофей сейчас даже хуже него, особенно если вспомнить как он от мяча уворачивается когда в упор бьют по воротам.
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AHTUNGBOL
1573542820
Черчесову не хочется искать новые таланты и строить новую сборную, ему нужен результат для своего реноме...
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vladimir-7
1573543677
И.Акинфееву, даже думать не надо о возвращении в сборную, ушел на хорошей ноте и будь доволен. Пусть стоИт его любимый Гилерме или родственник (зять) Джанаев, а по делу, есть молодые вратари Сафонов, Максименко и др., вот на них и надо ориентироваться, а не делать ставку на пенсионеров.
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Muboraksho
1573543749
Черчесов как бывший вратарь наверное разбирается кто есть кто в этом цехе. Раз уговаривал значит Акинфеев лучший и надежнее...
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FanatSerj
1573550120
ну ничего и Игнашевич на ЧМ2018 возвращался и что херово сыграл что ли? Тут как никогда подходит поговорка, что "Старый конь борозду не испортит" )) и продолжения этой поговорки даже не напрашивается. Вон у нас еще Жирков "баба ягодка опять" ну т.е опять "старый конь" )) Так что усатому за результат отвечать, сам пусть и решает, без "кухарок", которые знают как страной управлять, а то этих знающих советчиков только слушать, потом же первые гавном будут обливать.
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Derzkiy1
1573550243
Игорь по внешнему виду выглядит хорошо , играть да играть
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