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  • «Спорт день за днем»: Акинфеев не хочет возвращаться в сборную из-за опасений за свое здоровье и имидж

«Спорт день за днем»: Акинфеев не хочет возвращаться в сборную из-за опасений за свое здоровье и имидж

12 ноября 2019, 15:33
26

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не собирается в ближайшее время возвращаться в сборную России.

«Акинфеев озабочен состоянием своего здоровья, из-за чего отказывается от возвращения в сборную России, несмотря на предложение главного тренера Станислава Черчесова», – пишет «Спорт день за днем».

Сообщается, что у Акинфеева после игр опухает колено, и на восстановление ему требуется не один день, как раньше, а 2-3 дня. 33-летний вратарь не хочет играть за сборную, поскольку в марте национальной команде предстоит сыграть в товарищеских матчах, что может сказаться на его игре за ЦСКА.

Кроме того, Акинфеев опасается слабо сыграть на чемпионате Европы 2020 года, утверждает издание. Голкипер не хочет подводить партнеров по сборной, а также «испортить статус лучшего голкипера национальной команды на все времена».

  • Акинфеев выступал за российскую сборную с апреля 2004-го по октябрь 2018 года.
  • Он провел 110 матчей, в которых пропустил 95 голов.

«Бизнес Online»: Черчесов уговаривал Акинфеева вернуться в сборную России


Источник: «Спорт день за днем»
Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Акинфеев Игорь Черчесов Станислав
Комментарии (26)
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paracetamol
1573562119
Отлично! А то на новый рекорд замахнется.
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bset
1573562410
Пусть идут Лодыгин и Ребров стоять. Или кто там щас играет из тех, кто "лучше" Акинфеева.
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Сармат Ростов
1573563270
"...на все времена" Вот уж развеселил)))))
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Derzkiy1
1573563317
Такой бред написан ))) откуда у них инфа воообще ?))
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mihail200606
1573563575
Яшин лучший.. А не этот "рекордсмен"..
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derrik2000
1573565307
Одобряю решение Игоря. Уж лучше уйти после ФАНТАСТИЧЕСКИ отбитого мяча в серии 11-метровых в 1/4 финала ЧМ, чем забывшие всё болельщики и фаны будут слёзно вопрошать и в инете, и на ТВ: "Когда же ты уйдёшь?!" и выливать ушат помоев, забыв всё хорошее, что Игорь сделал на поле для нашего футбола. С 17-ти лет, между прочим, в основе ЦСКА! Достойно уважения.
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Decorhome
1573567110
Где то он прав.
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Серж 69
1573569688
Да,репутация тут первейшее дело,заработать её очень трудно,а потерять легко.Это,по видимому,и есть основная причина.Сборная может с треском провалиться,кто бы удивился такому повороту,ведь хорошо мы играем не так часто,к сожалению,и чемпионат мира тогда быстро забудется,начнётся литьё дерьма,нужно ли это Акинфееву?По человечески его понять можно,лучше уйти из сборной на высокой ноте,нежели потом тебя с землёй сравняют.
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vladimir-7
1573570558
То, что И.Акинфеев не хочет возвращаться в сборную России по футболу, то он всё правильно решил, а если он согласится с уговорами Черчесова, то это будет его большой ошибкой. При проигрыше сборной РФ, а это неизбежно, то вся грязь и обвинения лягут на вратаря, а главный тренер не возьмет на себя ни какой вины и он останется в тени и даже будет предлагать себя для пролонгации контракта до ЧМ-2022.
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NEONFOL
1573577340
Скорее из-за имджа, не думаю что для вратаря так уж прям важно это здоровье, ему не бегать 90 минут, буффону 40 и играет пофиг, а вот уйти после удачно чемпионата мира это очень приятно и вспоминать будут и сейвы и серию пенальти с испанцами, всё правильно
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