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    «Спорт день за днем»: Акинфеев не хочет возвращаться в сборную из-за опасений за свое здоровье и имидж

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не собирается в ближайшее время возвращаться в сборную России.

    «Акинфеев озабочен состоянием своего здоровья, из-за чего отказывается от возвращения в сборную России, несмотря на предложение главного тренера Станислава Черчесова», – пишет «Спорт день за днем».

    Сообщается, что у Акинфеева после игр опухает колено, и на восстановление ему требуется не один день, как раньше, а 2-3 дня. 33-летний вратарь не хочет играть за сборную, поскольку в марте национальной команде предстоит сыграть в товарищеских матчах, что может сказаться на его игре за ЦСКА.

    Кроме того, Акинфеев опасается слабо сыграть на чемпионате Европы 2020 года, утверждает издание. Голкипер не хочет подводить партнеров по сборной, а также «испортить статус лучшего голкипера национальной команды на все времена».

    • Акинфеев выступал за российскую сборную с апреля 2004-го по октябрь 2018 года.
    • Он провел 110 матчей, в которых пропустил 95 голов.

    «Бизнес Online»: Черчесов уговаривал Акинфеева вернуться в сборную России


    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 15:33
    Комментарии13
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      Рейтинг: +6670

      derrik2000 2 минуты назад

      Одобряю решение Игоря.
      Уж лучше уйти после ФАНТАСТИЧЕСКИ отбитого мяча в серии 11-метровых в 1/4 финала ЧМ, чем забывшие всё болельщики и фаны будут слёзно вопрошать и в инете, и на ТВ: "Когда же ты уйдёшь?!" и выливать ушат помоев, забыв всё хорошее, что Игорь сделал на поле для нашего футбола.
      С 17-ти лет, между прочим, в основе ЦСКА!
      Достойно уважения.

      0
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      Рейтинг: +178

      Алекс636363 19 минут назад

      беленов недооценен.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6142

      mihail200606 31 минуту назад

      Яшин лучший.. А не этот "рекордсмен"..

      2
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      Рейтинг: +2028

      zritelx > mihail200606 14 минут назад

      Так самое интересное его рекорды сомнительно кто вообще-то когда нибудь превысит.

      1
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      Рейтинг: +381

      ursosan > mihail200606 12 минут назад

      Согласен. Но он защищал другую страну

      0
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      Рейтинг: +1831

      Derzkiy1 35 минут назад

      Такой бред написан ))) откуда у них инфа воообще ?))

      1
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      Рейтинг: +2469

      Сармат Ростов 36 минут назад

      "...на все времена"
      Вот уж развеселил)))))

      0
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      Рейтинг: +64

      vlad10180v > Сармат Ростов 33 минуты назад

      А чем тебя развеселили?

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      Рейтинг: +8183

      KLIM777 45 минут назад

      У нас такая сборная, где свой имидж уже ничем не испортить.

      На воротах сейчас нет ни одного достойного вратаря с учетом их игр за клубы.

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      Рейтинг: +12501

      bset 50 минут назад

      Пусть идут Лодыгин и Ребров стоять. Или кто там щас играет из тех, кто "лучше" Акинфеева.

      0
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      Рейтинг: +64

      vlad10180v > bset 35 минут назад

      Никто

      1
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      Рейтинг: +12501

      bset > vlad10180v 33 минуты назад

      Это как это так? Каждый год появляются всякие Лодыгины, Ребровы, Селиховы, еще там кто-нибудь. И вечно болельщики кричали "Уберите Акинфеева из сборной! Все те вратари намного лучше!". И вот они пару сезонов "лучше", а потом вдруг пропадают куда-то. А Акинфеев все также играет. Прям удивительно.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4095

      paracetamol 55 минут назад

      Отлично! А то на новый рекорд замахнется.

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