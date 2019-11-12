«Спорт день за днем»: Акинфеев не хочет возвращаться в сборную из-за опасений за свое здоровье и имидж

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не собирается в ближайшее время возвращаться в сборную России.

«Акинфеев озабочен состоянием своего здоровья, из-за чего отказывается от возвращения в сборную России, несмотря на предложение главного тренера Станислава Черчесова», – пишет «Спорт день за днем».

Сообщается, что у Акинфеева после игр опухает колено, и на восстановление ему требуется не один день, как раньше, а 2-3 дня. 33-летний вратарь не хочет играть за сборную, поскольку в марте национальной команде предстоит сыграть в товарищеских матчах, что может сказаться на его игре за ЦСКА.

Кроме того, Акинфеев опасается слабо сыграть на чемпионате Европы 2020 года, утверждает издание. Голкипер не хочет подводить партнеров по сборной, а также «испортить статус лучшего голкипера национальной команды на все времена».

Акинфеев выступал за российскую сборную с апреля 2004-го по октябрь 2018 года.

Он провел 110 матчей, в которых пропустил 95 голов.

«Бизнес Online»: Черчесов уговаривал Акинфеева вернуться в сборную России



