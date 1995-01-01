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    Глава КДК РФС: «У Семака было оскорбление «козлы», а у Гончаренко – нет»

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц объяснил, почему главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко за свои слова был наказан так же, как главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

    — Получается, Гончаренко наказали так же, как и Семака, который назвал судей «козлами». Почему решили приравнять действия тренеров?

    — Я на эту тему вам отвечать не могу.

    — Почему?

    — Это конфиденциальная информация. Гончаренко наказан по первому пункту 95-й статьи дисциплинарного регламента «Оскорбительное поведение с использованием ненормативной лексики».

    — Разве Гончаренко кого-то оскорбил? Разве назвал неприличным словом судью Васильева?

    — Объясняю. Откройте дисциплинарный регламент. Там четко написано — использование ненормативной лексики, оскорбление и оскорбительные жесты. Выходит, три составляющие данной статьи, три признака! У Семака было оскорбление — слово «козлы».

    — А у Гончаренко?

    — Оскорбления не было. Речь идет об использовании ненормативной лексики.

    • Гончаренко был дисквалифицирован на два матча, на один из которых – условно.
    • Также тренеру ЦСКА был выписан штраф в 100 тысяч рублей.

    Источник: «СЭ»

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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +637

      Давид59 39 минут назад

      А если бы он пластиковой бутылкой в судью Васильева ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6704

      derrik2000 39 минут назад

      А ХДЕ ненормативная лексика у Гончаренко была?
      Слово МОРДА?
      Так это слово есть во всех словарях великорусского языка, составленных маститыми учёными-языковедами!
      Или КДК РФС свой словарь ненормативной лексики выпустил?
      Под редакцией "профессора" Артура Григорьянца, судя по фамилии, русского в ....дцатом поколении?))))))))))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +151

      Ряженый161 39 минут назад

      На "козлов" у нас судьи и КДК не обижаются. Это нужно учитывать всем тренерам, пригодится, чувствую, в этом сезоне еще многим.

      0
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      ...
      Рейтинг: +637

      Давид59 > Ряженый161 38 минут назад

      А как же Семака за это штрафанули?

      0
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