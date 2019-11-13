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  • Глава КДК РФС: «У Семака было оскорбление «козлы», а у Гончаренко – нет»

Глава КДК РФС: «У Семака было оскорбление «козлы», а у Гончаренко – нет»

13 ноября 2019, 22:30
22

Глава КДК РФС Артур Григорьянц объяснил, почему главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко за свои слова был наказан так же, как главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

— Получается, Гончаренко наказали так же, как и Семака, который назвал судей «козлами». Почему решили приравнять действия тренеров?

— Я на эту тему вам отвечать не могу.

— Почему?

— Это конфиденциальная информация. Гончаренко наказан по первому пункту 95-й статьи дисциплинарного регламента «Оскорбительное поведение с использованием ненормативной лексики».

— Разве Гончаренко кого-то оскорбил? Разве назвал неприличным словом судью Васильева?

— Объясняю. Откройте дисциплинарный регламент. Там четко написано — использование ненормативной лексики, оскорбление и оскорбительные жесты. Выходит, три составляющие данной статьи, три признака! У Семака было оскорбление — слово «козлы».

— А у Гончаренко?

— Оскорбления не было. Речь идет об использовании ненормативной лексики.

  • Гончаренко был дисквалифицирован на два матча, на один из которых – условно.
  • Также тренеру ЦСКА был выписан штраф в 100 тысяч рублей.

Источник: «СЭ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Гончаренко Виктор Семак Сергей Григорьянц Артур
Комментарии (22)
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Ряженый161
1573674208
На "козлов" у нас судьи и КДК не обижаются. Это нужно учитывать всем тренерам, пригодится, чувствую, в этом сезоне еще многим.
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derrik2000
1573674209
А ХДЕ ненормативная лексика у Гончаренко была? Слово МОРДА? Так это слово есть во всех словарях великорусского языка, составленных маститыми учёными-языковедами! Или КДК РФС свой словарь ненормативной лексики выпустил? Под редакцией "профессора" Артура Григорьянца, судя по фамилии, русского в ....дцатом поколении?))))))))))
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erma
1573681666
Давайте так опредилим: Гоначренко вел себя по хамски без использования ненормативной лексики." Гончаренко, может, по сути и прав, а по форме нет. Как я уже упомянул, он хамил человеку, который в принципе не мог ему ответить. А в быту я бы дал г-ну Г. по роже. Хоть он (в общем) и неплохой человек.
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Romio-xxx
1573695528
Ха ха ха,веселая газпромовская трактовка регламента))))
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evgevg13
1573702494
А почему для судей козлы оскорбление? Они ведь каждый матч на травку попастись выходят
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Kollljan
1573710155
"Козлы" для наших судей - это не оскорбление, это комплимент.
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Spinorr
1573718722
Обращение с использованием ненормативной лексики - это оскорбление. Поведение г-на Ганчаренко оскорбительное. Кстати, он это и признал сам, извинившись. Суть претензий понятна. Он хотел выяснить отношение с судьей, предъявлял претензии по поводу трактовки моментов, а судья, даже не арбитр ФИФА, отвечал с лицом недостаточно "простым" тренеру команды, феерящей в еврокубке. Вот ему стало и обидно.
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alp
1573721023
да ладно )) к Зениту всегда предвзятое отношение.. это совершенно очевидно, но никем не признается
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woyser
1573726153
"Судья продажная" - всё пошло от "классика")
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ALEX ML
1573726651
Скоро газовые сделают судьишек неприкасаемыми
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