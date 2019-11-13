Глава КДК РФС: «У Семака было оскорбление «козлы», а у Гончаренко – нет»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц объяснил, почему главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко за свои слова был наказан так же, как главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

— Получается, Гончаренко наказали так же, как и Семака, который назвал судей «козлами». Почему решили приравнять действия тренеров?

— Я на эту тему вам отвечать не могу.

— Почему?

— Это конфиденциальная информация. Гончаренко наказан по первому пункту 95-й статьи дисциплинарного регламента «Оскорбительное поведение с использованием ненормативной лексики».

— Разве Гончаренко кого-то оскорбил? Разве назвал неприличным словом судью Васильева?

— Объясняю. Откройте дисциплинарный регламент. Там четко написано — использование ненормативной лексики, оскорбление и оскорбительные жесты. Выходит, три составляющие данной статьи, три признака! У Семака было оскорбление — слово «козлы».

— А у Гончаренко?

— Оскорбления не было. Речь идет об использовании ненормативной лексики.