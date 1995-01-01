Глава КДК РФС: «У Семака было оскорбление «козлы», а у Гончаренко – нет»

А если бы он пластиковой бутылкой в судью Васильева ?
Глава КДК РФС Артур Григорьянц объяснил, почему главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко за свои слова был наказан так же, как главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
— Получается, Гончаренко наказали так же, как и Семака, который назвал судей «козлами». Почему решили приравнять действия тренеров?
— Я на эту тему вам отвечать не могу.
— Почему?
— Это конфиденциальная информация. Гончаренко наказан по первому пункту 95-й статьи дисциплинарного регламента «Оскорбительное поведение с использованием ненормативной лексики».
— Разве Гончаренко кого-то оскорбил? Разве назвал неприличным словом судью Васильева?
— Объясняю. Откройте дисциплинарный регламент. Там четко написано — использование ненормативной лексики, оскорбление и оскорбительные жесты. Выходит, три составляющие данной статьи, три признака! У Семака было оскорбление — слово «козлы».
— А у Гончаренко?
— Оскорбления не было. Речь идет об использовании ненормативной лексики.
- Гончаренко был дисквалифицирован на два матча, на один из которых – условно.
- Также тренеру ЦСКА был выписан штраф в 100 тысяч рублей.