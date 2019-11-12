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    «Пеп Гвардиола наступает!». Клопп в шутку убежал от Гвардиолы на конференции УЕФА

    УЕФА провел собрание элитных тренеров, после которого главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пообщался со СМИ. Увидев коллегу из «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, немец в шутку убежал. Видео доступно ниже.

    «Пеп Гвардиола наступает!» – сказал Клопп, увидев сзади испанца, и убежал из кадра.

    • Немец перед этим заверил, что общался с Гвардиолой во время мероприятия.
    • На прошлой неделе «Ливерпуль» обыграл «Сити» со счетом 3:1 в 12-м туре АПЛ.
    • «Ливерпуль» с отрывом лидирует в АПЛ.

    Источник: твиттер Sky Sports Premier League

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8679

      Cules2013 6 минут назад

      Юрген знатный тролль. В этот раз получилось и смешно, и вроде как даже вежливо, что у Клоппа получается далеко не всегда.

      0
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      Рейтинг: +905

      Mister_Tomsk 25 минут назад

      Блин вот реально где атмосфера)))) красавчики)

      2
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