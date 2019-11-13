«Пеп Гвардиола наступает!». Клопп в шутку убежал от Гвардиолы на конференции УЕФА

УЕФА провел собрание элитных тренеров, после которого главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пообщался со СМИ. Увидев коллегу из «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, немец в шутку убежал. Видео доступно ниже.
«Пеп Гвардиола наступает!» – сказал Клопп, увидев сзади испанца, и убежал из кадра.
- Немец перед этим заверил, что общался с Гвардиолой во время мероприятия.
- На прошлой неделе «Ливерпуль» обыграл «Сити» со счетом 3:1 в 12-м туре АПЛ.
- «Ливерпуль» с отрывом лидирует в АПЛ.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер Sky Sports Premier League