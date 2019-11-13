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  • «Пеп Гвардиола наступает!». Клопп в шутку убежал от Гвардиолы на конференции УЕФА

«Пеп Гвардиола наступает!». Клопп в шутку убежал от Гвардиолы на конференции УЕФА

13 ноября 2019, 07:28
3

УЕФА провел собрание элитных тренеров, после которого главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пообщался со СМИ. Увидев коллегу из «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, немец в шутку убежал. Видео доступно ниже.

«Пеп Гвардиола наступает!» – сказал Клопп, увидев сзади испанца, и убежал из кадра.

  • Немец перед этим заверил, что общался с Гвардиолой во время мероприятия.
  • На прошлой неделе «Ливерпуль» обыграл «Сити» со счетом 3:1 в 12-м туре АПЛ.
  • «Ливерпуль» с отрывом лидирует в АПЛ.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Sky Sports Premier League
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Манчестер Сити Ливерпуль Клопп Юрген Гвардиола Хосеп
Комментарии (3)
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Mister_Tomsk
1573623442
Блин вот реально где атмосфера)))) красавчики)
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Cules2013
1573624539
Юрген знатный тролль. В этот раз получилось и смешно, и вроде как даже вежливо, что у Клоппа получается далеко не всегда.
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FanatSerj
1573625217
Клопп божественен ))) Тот самый тренер когда неважно какую команду он тренирует, ты болеешь персонально за тренера.
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