«Пеп Гвардиола наступает!». Клопп в шутку убежал от Гвардиолы на конференции УЕФА

УЕФА провел собрание элитных тренеров, после которого главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пообщался со СМИ. Увидев коллегу из «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, немец в шутку убежал. Видео доступно ниже.

«Пеп Гвардиола наступает!» – сказал Клопп, увидев сзади испанца, и убежал из кадра.

Немец перед этим заверил, что общался с Гвардиолой во время мероприятия.

На прошлой неделе «Ливерпуль» обыграл «Сити» со счетом 3:1 в 12-м туре АПЛ.

«Ливерпуль» с отрывом лидирует в АПЛ.