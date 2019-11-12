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  • Тедеско: «Альтернативы «Спартаку» были. Как из-за границы, так и из Бундеслиги»

Тедеско: «Альтернативы «Спартаку» были. Как из-за границы, так и из Бундеслиги»

12 ноября 2019, 19:00
7

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, что ему предлагали контракт не только в московском клубе.

– Были ли альтернативы «Спартаку»?

– Не вдаваясь в подробности: они были, да. Как из-за границы, так и из Бундеслиги.

– Почему вы всем отказали?

– Каждый клуб по-своему привлекателен. Что касается «Спартака», я был просто убежден, что это правильный шаг, – сказал специалист в интервью Kicker.

  • Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября после отставки Олега Кононова.
  • При 34-летнем специалисте «Спартак» трижды выиграл, один раз сыграл вничью и один раз проиграл.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (7)
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vladimir-7
1573575196
Лицемерит.
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giluxa1963
1573575606
а что кроме как про свинок писать не про чего
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DOCTOR PENALTY
1573576327
Конечно, Спартак самый привлекательный вариант, там Цорн и хороший попкорн.
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Ссппааррттаакк
1573577104
Даже Реалу с Барселоной отказал. Вот - это Мужик. Нам с ним повезло . ВПЕРЕД СпАрТаК.
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BAIv
1573582192
Проще все, материальная сторона, а то воду мутят.
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