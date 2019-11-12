Тедеско: «Альтернативы «Спартаку» были. Как из-за границы, так и из Бундеслиги»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, что ему предлагали контракт не только в московском клубе.
– Были ли альтернативы «Спартаку»?
– Не вдаваясь в подробности: они были, да. Как из-за границы, так и из Бундеслиги.
– Почему вы всем отказали?
– Каждый клуб по-своему привлекателен. Что касается «Спартака», я был просто убежден, что это правильный шаг, – сказал специалист в интервью Kicker.
- Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября после отставки Олега Кононова.
- При 34-летнем специалисте «Спартак» трижды выиграл, один раз сыграл вничью и один раз проиграл.
Источник: «Спорт-Экспресс»