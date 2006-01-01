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    Тедеско: «Альтернативы «Спартаку» были. Как из-за границы, так и из Бундеслиги»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, что ему предлагали контракт не только в московском клубе.

    – Были ли альтернативы «Спартаку»?

    – Не вдаваясь в подробности: они были, да. Как из-за границы, так и из Бундеслиги.

    – Почему вы всем отказали?

    – Каждый клуб по-своему привлекателен. Что касается «Спартака», я был просто убежден, что это правильный шаг, – сказал специалист в интервью Kicker.

    • Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября после отставки Олега Кононова.
    • При 34-летнем специалисте «Спартак» трижды выиграл, один раз сыграл вничью и один раз проиграл.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +264

      Ссппааррттаакк 28 минут назад

      Даже Реалу с Барселоной отказал. Вот - это Мужик. Нам с ним повезло . ВПЕРЕД СпАрТаК.

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      Рейтинг: +14810

      DOCTOR PENALTY 41 минуту назад

      Конечно, Спартак самый привлекательный вариант, там Цорн и хороший попкорн.

      0
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      Рейтинг: +1581

      giluxa1963 53 минуты назад

      а что кроме как про свинок писать не про чего

      1
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      Рейтинг: +264

      Ссппааррттаакк > giluxa1963 25 минут назад

      Ты ЧО ! Промес и Глушак - это Святое. Походу для всей России.

      0
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      Рейтинг: +10359

      vladimir-7 1 час назад

      Лицемерит.

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      Рейтинг: +7

      paugh 1 час назад

      Если делаете стaвки -> portal-bet.ru

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