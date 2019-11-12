Тедеско: «Альтернативы «Спартаку» были. Как из-за границы, так и из Бундеслиги»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, что ему предлагали контракт не только в московском клубе.

– Были ли альтернативы «Спартаку»?

– Не вдаваясь в подробности: они были, да. Как из-за границы, так и из Бундеслиги.

– Почему вы всем отказали?

– Каждый клуб по-своему привлекателен. Что касается «Спартака», я был просто убежден, что это правильный шаг, – сказал специалист в интервью Kicker.