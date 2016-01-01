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    Стерлинга исключили из состава сборной Англии за конфликт с Джо Гомесом

    Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг пропустит ближайший матч сборной Англии.

    По информации The Guardian, футболиста исключили из состава на игру с Черногорией, поскольку он спровоцировал конфликт с защитником «Ливерпуля» Джо Гомесом.

    Сообщается, что между игроками произошла стычка, которая стала продолжением их ссоры во время воскресного матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» (3:1).

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подтвердил, что Стерлинг временно отстранен от работы с командой.

    «Мы приняли решение не включать Рахима в состав на предстоящий матч. Одной из наших главных задач и сильных сторон была способность отделять клубные противостояния от национальной команды. К сожалению, эмоции от матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» всe ещe имеют место. Я думаю, что для команды будет правильным сделать так, как мы решили. С этим шагом согласился весь состав», – сказал Саутгейт.

    Матч Англия – Черногория состоится 14 ноября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в 22:45 по московскому времени.

    Источник: The Guardian

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +6374

      FanatSerj 22 минуты назад

      один перезагорелый конфликтует с другим перезагорелым, сборная Англия нынче такая ))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +910

      mig28 46 минут назад

      Да Стерглинг больше всех истерил на матче)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +975

      Decorhome 1 час назад

      "Климат" в сборной прежде всего

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