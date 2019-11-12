Стерлинга исключили из состава сборной Англии за конфликт с Джо Гомесом

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг пропустит ближайший матч сборной Англии.

По информации The Guardian, футболиста исключили из состава на игру с Черногорией, поскольку он спровоцировал конфликт с защитником «Ливерпуля» Джо Гомесом.

Сообщается, что между игроками произошла стычка, которая стала продолжением их ссоры во время воскресного матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» (3:1).

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подтвердил, что Стерлинг временно отстранен от работы с командой.

«Мы приняли решение не включать Рахима в состав на предстоящий матч. Одной из наших главных задач и сильных сторон была способность отделять клубные противостояния от национальной команды. К сожалению, эмоции от матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» всe ещe имеют место. Я думаю, что для команды будет правильным сделать так, как мы решили. С этим шагом согласился весь состав», – сказал Саутгейт.

Матч Англия – Черногория состоится 14 ноября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в 22:45 по московскому времени.