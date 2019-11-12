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Стерлинга исключили из состава сборной Англии за конфликт с Джо Гомесом

12 ноября 2019, 10:39
7

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг пропустит ближайший матч сборной Англии.

По информации The Guardian, футболиста исключили из состава на игру с Черногорией, поскольку он спровоцировал конфликт с защитником «Ливерпуля» Джо Гомесом.

Сообщается, что между игроками произошла стычка, которая стала продолжением их ссоры во время воскресного матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» (3:1).

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подтвердил, что Стерлинг временно отстранен от работы с командой.

«Мы приняли решение не включать Рахима в состав на предстоящий матч. Одной из наших главных задач и сильных сторон была способность отделять клубные противостояния от национальной команды. К сожалению, эмоции от матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» всe ещe имеют место. Я думаю, что для команды будет правильным сделать так, как мы решили. С этим шагом согласился весь состав», – сказал Саутгейт.

Матч Англия – Черногория состоится 14 ноября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в 22:45 по московскому времени.

Источник: The Guardian
Отбор ЧЕ-2020 Англия Стерлинг Рахим Гомес Джо
Комментарии (7)
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Decorhome
1573545549
"Климат" в сборной прежде всего
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ItalianFootball
1573546829
С Трентом же закусился, Гомеса выпустили только в конце, или он и там успел нагорланить ?))))
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mig28
1573547895
Да Стерглинг больше всех истерил на матче)))
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FanatSerj
1573549326
один перезагорелый конфликтует с другим перезагорелым, сборная Англия нынче такая ))
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DyadyaWel
1573551922
Учитывая график игр, то не самое плохое решение для самого же Стерлинга. Неожиданный отдых и без травм только на пользу. К тому же за сборную переживать не приходиться.
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AZ
1573556587
Хоть плакать про "расизм" некому будет в матче против Черногории...
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paracetamol
1573561835
Негры поругались?
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