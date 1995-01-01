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    «СЭ»: Тедеско пригласил весь персонал «Спартака» на обед после игры с «Локомотивом»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после победы над «Локомотивом» (3:0) пригласил на дружеский обед персонал команды.

    По информации источника, в числе приглашенных оказался весь персонал «Спартака» – от врачей, массажистов, администраторов до водителя автобуса.

    Уточняется, что тренерский штаб сразу запланировал это мероприятие в целях установить более тесный контакт с новым для себя коллективом, однако из-за насыщенного расписания первых недель встреча прошла в одном из московских ресторанов лишь после победы над «Локомотивом».

    • Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября после отставки Олега Кононова.
    • При 34-летнем специалисте «Спартак» трижды выиграл, один раз сыграл вничью и один раз проиграл

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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