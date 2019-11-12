«СЭ»: Тедеско пригласил весь персонал «Спартака» на обед после игры с «Локомотивом»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после победы над «Локомотивом» (3:0) пригласил на дружеский обед персонал команды.
По информации источника, в числе приглашенных оказался весь персонал «Спартака» – от врачей, массажистов, администраторов до водителя автобуса.
Уточняется, что тренерский штаб сразу запланировал это мероприятие в целях установить более тесный контакт с новым для себя коллективом, однако из-за насыщенного расписания первых недель встреча прошла в одном из московских ресторанов лишь после победы над «Локомотивом».
- Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября после отставки Олега Кононова.
- При 34-летнем специалисте «Спартак» трижды выиграл, один раз сыграл вничью и один раз проиграл
Источник: «Спорт-Экспресс»