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  • «СЭ»: Тедеско пригласил весь персонал «Спартака» на обед после игры с «Локомотивом»

«СЭ»: Тедеско пригласил весь персонал «Спартака» на обед после игры с «Локомотивом»

12 ноября 2019, 01:30
15

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после победы над «Локомотивом» (3:0) пригласил на дружеский обед персонал команды.

По информации источника, в числе приглашенных оказался весь персонал «Спартака» – от врачей, массажистов, администраторов до водителя автобуса.

Уточняется, что тренерский штаб сразу запланировал это мероприятие в целях установить более тесный контакт с новым для себя коллективом, однако из-за насыщенного расписания первых недель встреча прошла в одном из московских ресторанов лишь после победы над «Локомотивом».

  • Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября после отставки Олега Кононова.
  • При 34-летнем специалисте «Спартак» трижды выиграл, один раз сыграл вничью и один раз проиграл

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (15)
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vka1970
1573518571
Не плохое начинание.
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Romio-xxx
1573518893
По стопам Карреры пошел.
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Диктор
1573527016
Умный ход.
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spartakuz
1573536363
Молодец! Приветствую!
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Plyash
1573548760
В Европе такие взаимоотношения давно не в диковинку,даже с жёнами.
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slavа0508
1573553696
Нормальная практика,,,,,надо знать людей с кем работаешь над одной целью,,,
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alex1951
1573555882
Взятка по-итальянски)))))))))
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APchelov
1573559457
Надо было ещё черданцева с компанией позвать
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Mister_Tomsk
1573572184
ну и все. пожрали. и толку то? бабло ток слили )))
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zigbert
1573576607
Такие встречи идут только на пользу команде.
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