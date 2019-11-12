Евсеев – о фразе про забивание голов: «Я не могу требовать от ребят того, чего они не могут»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев объяснил свои слова о смысле футбола.

«Я имел в виду ту ситуацию, когда две команды играют с моментами, но не забивают мячи. Это же не значит, что они играют плохо. Не смогли реализовать моменты, хорошо сыграли вратари. Для меня, если у наших ворот мало моментов, значит, мы хорошо играли.

«Уфа» не та команда, которая может играть в открытый футбол. У нас нет возможности покупать мастеровитых игроков. Может, кому-то это не нравится, но мы играем от обороны. Если мы будем качественно и умело обороняться, то у нас в атаке всегда будут моменты, которые надо использовать.

Я исхожу из состава. Я не могу требовать от ребят того, чего они не могут. На сегодняшний момент «Уфа» так играет. Команда и до меня играла так — с Гончаренко, с Семаком. И у команды стояли примерно такие же задачи. Смысл один — выжимать из футболистов то, что они могут», – сказал Евсеев.

Евсеев – о нулевой ничьей с «Оренбургом»: «У нас футбол в чем заключается, в забитии голов, что ли?»