Евсеев – о нулевой ничьей с «Оренбургом»: «У нас футбол в чем заключается, в забитии голов, что ли?»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал результат матча 16-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:0).

«Доволен ли ничьей без забитых голов? У нас футбол в чем заключается, в забитии голов, что ли, или в чем? Мы организованно сыграли, как и «Оренбург». Не дали много создавать моментов, подавать. Был только один опасный эпизод во втором тайме», – сказал Евсеев в эфире «Матч ТВ».