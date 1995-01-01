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    Евсеев – о нулевой ничьей с «Оренбургом»: «У нас футбол в чем заключается, в забитии голов, что ли?»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал результат матча 16-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:0).

    «Доволен ли ничьей без забитых голов? У нас футбол в чем заключается, в забитии голов, что ли, или в чем? Мы организованно сыграли, как и «Оренбург». Не дали много создавать моментов, подавать. Был только один опасный эпизод во втором тайме, – сказал Евсеев в эфире «Матч ТВ».

    • В последних семи матчах «Уфа» забила два гола.
    • Команда из Башкирии идет на десятом месте в РПЛ.

    Источник: Sportbox

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +458

      SpartakSpartakSpartak 27 минут назад

      Вадик, 10 защитников в команде это перебор.

      0
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      Рейтинг: +1871

      Борат 54 минуты назад

      это он дал ответ на поставленный вопрос, а журналюга нет что б спросить по-простому, завернул там какую-то ахинею, евсей и не врубился, чего от него хотят!
      вот умора!

      0
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      Рейтинг: +6124

      mihail200606 1 час назад

      Х... вам.. А не голы..))

      0
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      Рейтинг: +1566

      Axe111 1 час назад

      Нет конечно,в футболе да еще и голы забивать,ну прям такое выдумают! Это шок слышать это от тренера лол

      0
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      Рейтинг: +527

      19831170 1 час назад

      Да ну конечно Вадим, зачем они эти голы нужны?

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