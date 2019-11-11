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  • Евсеев – о нулевой ничьей с «Оренбургом»: «У нас футбол в чем заключается, в забитии голов, что ли?»

Евсеев – о нулевой ничьей с «Оренбургом»: «У нас футбол в чем заключается, в забитии голов, что ли?»

11 ноября 2019, 14:00
7

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал результат матча 16-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:0).

«Доволен ли ничьей без забитых голов? У нас футбол в чем заключается, в забитии голов, что ли, или в чем? Мы организованно сыграли, как и «Оренбург». Не дали много создавать моментов, подавать. Был только один опасный эпизод во втором тайме», – сказал Евсеев в эфире «Матч ТВ».

  • В последних семи матчах «Уфа» забила два гола.
  • Команда из Башкирии идет на десятом месте в РПЛ.

Источник: Sportbox
Уфа Оренбург Евсеев Вадим
Комментарии (7)
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19831170
1573470510
Да ну конечно Вадим, зачем они эти голы нужны?
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Axe111
1573471962
Нет конечно,в футболе да еще и голы забивать,ну прям такое выдумают! Это шок слышать это от тренера лол
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mihail200606
1573472022
Х... вам.. А не голы..))
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SpartakSpartakSpartak
1573475487
Вадик, 10 защитников в команде это перебор.
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Plyash
1573479934
Вопрос-"Доволен ли ничьёй без забитых голов?" Ответ-"Доволен был бы ничьёй с голами." Просто паранойя какая-то.
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порт
1573482717
В шашки да, голы не нужны, а вот в футболе пожалуй пригодятся.
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Avaretz
1573483846
Да Евсеев, да, в этом и заключается победа в футболе, без голов никак. Ему никто об этом не говорил?
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