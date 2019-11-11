Манчини: «Вызову Балотелли в сборную, если он будет этого заслуживать. Но не для того, чтобы выступить против расизма»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини ответил на вопрос о возможном вызове в национальную команду нападающего «Брешии» Марио Балотелли.

«Я люблю Марио. Он играл у меня, когда был еще подростком. Балотелли по-прежнему молод и отдает многое спорту. Важно, что я вызову его только в том случае, если он будет заслуживать этого.

Я мог бы его вызвать исключительно из-за того, что он подвергся расистским оскорблениям. Но я не буду вызывать Балотелли в сборную только для того, чтобы сделать какой-то посыл против расизма», – отметил Манчини.