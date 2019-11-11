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    Манчини: «Вызову Балотелли в сборную, если он будет этого заслуживать. Но не для того, чтобы выступить против расизма»

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини ответил на вопрос о возможном вызове в национальную команду нападающего «Брешии» Марио Балотелли.

    «Я люблю Марио. Он играл у меня, когда был еще подростком. Балотелли по-прежнему молод и отдает многое спорту. Важно, что я вызову его только в том случае, если он будет заслуживать этого.

    Я мог бы его вызвать исключительно из-за того, что он подвергся расистским оскорблениям. Но я не буду вызывать Балотелли в сборную только для того, чтобы сделать какой-то посыл против расизма», – отметил Манчини.

    • Балотелли покинул поле в матче 11-го тура Серии А с «Вероной» (1:2) из-за расистских выкриков болельщиков соперника.
    • В активе Балотелли 36 матчей и 14 голов в футболке сборной Италии.
    • В последний раз 29-летний форвард вызывался в национальную команду в сентябре 2018 года.

    Источник: Goal

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    11.11.2019 23:35
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