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  • Черчесов: «Вратарь видит игру только со своей позиции. Первое время, когда я стал смотреть на игру с другого места, я вообще не понимал ничего»

Черчесов: «Вратарь видит игру только со своей позиции. Первое время, когда я стал смотреть на игру с другого места, я вообще не понимал ничего»

11 ноября 2019, 16:56
5

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, какие сложности возникают у начинающих тренеров, игравших на позиции голкипера.

«Говорят, вратарь видит перед собой всю игру, но он видит ее только со своей позиции, и первое время, когда я стал смотреть на нее с другого места [из технической зоны], я вообще не понимал ничего. Иногда ходил за ворота, чтобы хоть что-нибудь понимать», – сказал Черчесов.

Черчесов также высказался на теме заимствования методов работы других тренеров.

«Я уже не начинающий тренер. Если я что-то хорошее увидел, мне надо это понять. Так не бывает, что сегодня я увидел, а завтра – сделал. Надо увидеть, проанализировать, посмотреть в тренировке и потом уже понять, почему кто-то так делает», – добавил он.

  • Черчесов посетил штаб-квартиру УЕФА в Ньоне, где выступил с лекцией перед тренерами из Албании, Чехии, Северной Македонии и Черногории, обучающимися на категорию PRO.
  • Сборная России под руководством Черчесова досрочно обеспечила себе участие в финальной части Евро-2020.

Источник: сайт УЕФА
Отбор ЧЕ-2020 Россия Черчесов Станислав
Комментарии (5)
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mihail200606
1573480995
А щас типа понимает...
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Plyash
1573482070
Наблотыкался уже, с лекциями перед Албанцами выступает.Не рановато ли,давай игру с Бельгией подождём,а там продолжешь свои лекции?
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Ушат Помоев
1573483845
Да он и щас ничего не видит!Игра с Бельгией все покажет хотя им терять нечего...могу и ничь скатать!
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subbotaspartak
1573490324
Одел розовые очки и прозрел
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Axe111
1573509022
Будто сейчас что-то понимает лол
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