Черчесов: «Вратарь видит игру только со своей позиции. Первое время, когда я стал смотреть на игру с другого места, я вообще не понимал ничего»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, какие сложности возникают у начинающих тренеров, игравших на позиции голкипера.

«Говорят, вратарь видит перед собой всю игру, но он видит ее только со своей позиции, и первое время, когда я стал смотреть на нее с другого места [из технической зоны], я вообще не понимал ничего. Иногда ходил за ворота, чтобы хоть что-нибудь понимать», – сказал Черчесов.

Черчесов также высказался на теме заимствования методов работы других тренеров.

«Я уже не начинающий тренер. Если я что-то хорошее увидел, мне надо это понять. Так не бывает, что сегодня я увидел, а завтра – сделал. Надо увидеть, проанализировать, посмотреть в тренировке и потом уже понять, почему кто-то так делает», – добавил он.