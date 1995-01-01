Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    2 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    3 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?

    Черчесов: «Вратарь видит игру только со своей позиции. Первое время, когда я стал смотреть на игру с другого места, я вообще не понимал ничего»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, какие сложности возникают у начинающих тренеров, игравших на позиции голкипера.

    «Говорят, вратарь видит перед собой всю игру, но он видит ее только со своей позиции, и первое время, когда я стал смотреть на нее с другого места [из технической зоны], я вообще не понимал ничего. Иногда ходил за ворота, чтобы хоть что-нибудь понимать», – сказал Черчесов.

    Черчесов также высказался на теме заимствования методов работы других тренеров.

    «Я уже не начинающий тренер. Если я что-то хорошее увидел, мне надо это понять. Так не бывает, что сегодня я увидел, а завтра – сделал. Надо увидеть, проанализировать, посмотреть в тренировке и потом уже понять, почему кто-то так делает», – добавил он.

    • Черчесов посетил штаб-квартиру УЕФА в Ньоне, где выступил с лекцией перед тренерами из Албании, Чехии, Северной Македонии и Черногории, обучающимися на категорию PRO.
    • Сборная России под руководством Черчесова досрочно обеспечила себе участие в финальной части Евро-2020.

    Источник: сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:56
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +57

      Ушат Помоев 38 минут назад

      Да он и щас ничего не видит!Игра с Бельгией все покажет хотя им терять нечего...могу и ничь скатать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +843

      playsh 1 час назад

      Наблотыкался уже, с лекциями перед Албанцами выступает.Не рановато ли,давай игру с Бельгией подождём,а там продолжешь свои лекции?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6129

      mihail200606 1 час назад

      А щас типа понимает...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74419
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru