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    Тедеско: «Зобнин прогрессирует на позиции на фланге. Мы довольны его игрой»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил игру полузащитника Романа Зобнина на фланге в матче 16 тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0). Немец доволен.

    «Зобнин сыграл прекрасно, он прогрессирует на этой позиции. У Ромы получается удачно играть в атаке, он видит правильный момент для подключения в штрафную. В первом тайме, например, у него был хороший момент – не хватило буквально нескольких секунд. Так что мы довольны его игрой на этой позиции», – сказал Тедеско.

    • Ранее Зобнин играл в центре.
    • Футболист в текущем сезоне РПЛ пропустил два матча.
    • «Спартак» в таблице идет шестым.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +9763

      vka1970 4 минуты назад

      А уж как мы то рады.Многие помнят на что способен Роман.Слава богу , что пиджак ушёл в небытие.

      0
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      Рейтинг: -6

      NEONFOL 7 минут назад

      Зобнин то ладно, видели его и в лучшей форме, но как Бакаев то раскрывается, это просто красота а не пасы, с Инъестой конечно сравнивать горячка, но парень растёт это факт

      0
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      Рейтинг: +7603

      ufos73 1 час назад

      Он не прогрессирует, а просто пиджак снял ))

      2
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      Рейтинг: +804

      playsh 1 час назад

      Ну да,согласен,в последней игре Роман был похож на себя прежнего.Дай-то бог разыграется.И ассист выдал,который привёл к пенальти.

      3
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      Рейтинг: +26

      Ушат Помоев > playsh 1 час назад

      Много черновой работы сделал ещё.

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