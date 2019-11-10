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  • Тедеско: «Зобнин прогрессирует на позиции на фланге. Мы довольны его игрой»

Тедеско: «Зобнин прогрессирует на позиции на фланге. Мы довольны его игрой»

10 ноября 2019, 14:10
7

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил игру полузащитника Романа Зобнина на фланге в матче 16 тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0). Немец доволен.

«Зобнин сыграл прекрасно, он прогрессирует на этой позиции. У Ромы получается удачно играть в атаке, он видит правильный момент для подключения в штрафную. В первом тайме, например, у него был хороший момент – не хватило буквально нескольких секунд. Так что мы довольны его игрой на этой позиции», – сказал Тедеско.

  • Ранее Зобнин играл в центре.
  • Футболист в текущем сезоне РПЛ пропустил два матча.
  • «Спартак» в таблице идет шестым.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман Тедеско Доменико
Комментарии (7)
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Plyash
1573384772
Ну да,согласен,в последней игре Роман был похож на себя прежнего.Дай-то бог разыграется.И ассист выдал,который привёл к пенальти.
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ufos73
1573387178
Он не прогрессирует, а просто пиджак снял ))
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NEONFOL
1573390500
Зобнин то ладно, видели его и в лучшей форме, но как Бакаев то раскрывается, это просто красота а не пасы, с Инъестой конечно сравнивать горячка, но парень растёт это факт
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vka1970
1573390655
А уж как мы то рады.Многие помнят на что способен Роман.Слава богу , что пиджак ушёл в небытие.
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Диктор
1573394870
Пусть играет и прогрессирует.
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