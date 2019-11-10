Тедеско: «Зобнин прогрессирует на позиции на фланге. Мы довольны его игрой»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил игру полузащитника Романа Зобнина на фланге в матче 16 тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0). Немец доволен.

«Зобнин сыграл прекрасно, он прогрессирует на этой позиции. У Ромы получается удачно играть в атаке, он видит правильный момент для подключения в штрафную. В первом тайме, например, у него был хороший момент – не хватило буквально нескольких секунд. Так что мы довольны его игрой на этой позиции», – сказал Тедеско.