После матча «Ференцварош» – ЦСКА венгерский министр подарил Акинфееву майку с фамилией Пушкаша

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев получил подарок после матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша» (0:0). Местный министр вручил россиянину сувенир.
«После матча с Игорем Акинфеевым встретился министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, который вручил нашему капитану небольшой презент – футболку с фамилией легендарного Ференца Пушкаша», – информирует пресс-служба ЦСКА.
- Согласно Международной федерации футбольной истории и статистики Пушкаш является шестым в списке лучших игроков прошлого века.
- Москвичи в группе Лиги Европы идут последними.
- В РПЛ ЦСКА занимает пятое место.
Источник: твиттер ПФК ЦСКА