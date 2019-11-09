После матча «Ференцварош» – ЦСКА венгерский министр подарил Акинфееву майку с фамилией Пушкаша

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев получил подарок после матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша» (0:0). Местный министр вручил россиянину сувенир.

«После матча с Игорем Акинфеевым встретился министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, который вручил нашему капитану небольшой презент – футболку с фамилией легендарного Ференца Пушкаша», – информирует пресс-служба ЦСКА.