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  • После матча «Ференцварош» – ЦСКА венгерский министр подарил Акинфееву майку с фамилией Пушкаша

После матча «Ференцварош» – ЦСКА венгерский министр подарил Акинфееву майку с фамилией Пушкаша

9 ноября 2019, 21:21
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев получил подарок после матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша» (0:0). Местный министр вручил россиянину сувенир.

«После матча с Игорем Акинфеевым встретился министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, который вручил нашему капитану небольшой презент – футболку с фамилией легендарного Ференца Пушкаша», – информирует пресс-служба ЦСКА.

  • Согласно Международной федерации футбольной истории и статистики Пушкаш является шестым в списке лучших игроков прошлого века.
  • Москвичи в группе Лиги Европы идут последними.
  • В РПЛ ЦСКА занимает пятое место.

Источник: твиттер ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига Лига Европы Ференцварош ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (3)
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Plyash
1573330548
Подарок с намёком,что Игорю повезло.Пушкаш великий форвард 50-х годов прошлого века.Играл за сб.Венгрии на ЧМ-54 и сб. Испании на ЧМ-62.
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bset
1573330718
Надо было им футболку Яшина подарить) Обменялись бы легендами наших стран)
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