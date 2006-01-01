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    После матча «Ференцварош» – ЦСКА венгерский министр подарил Акинфееву майку с фамилией Пушкаша

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев получил подарок после матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша» (0:0). Местный министр вручил россиянину сувенир.

    «После матча с Игорем Акинфеевым встретился министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, который вручил нашему капитану небольшой презент – футболку с фамилией легендарного Ференца Пушкаша», – информирует пресс-служба ЦСКА.

    • Согласно Международной федерации футбольной истории и статистики Пушкаш является шестым в списке лучших игроков прошлого века.
    • Москвичи в группе Лиги Европы идут последними.
    • В РПЛ ЦСКА занимает пятое место.

    Источник: твиттер ПФК ЦСКА

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