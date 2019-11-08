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  • Тедеско: «Я помню как меня зовут, где я работаю. Знаю по именам всех игроков»

Тедеско: «Я помню как меня зовут, где я работаю. Знаю по именам всех игроков»

8 ноября 2019, 22:30
12

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему чуть не нарушил лимит на легионеров в матче 15-го тура РПЛ с «Арсеналом» (0:1).

«Не так просто запомнить все правила в новой стране. В Германии нет пункта регламента, по которому на поле должно быть минимум пять немцев.

Но в целом у меня с памятью все нормально, поверьте. Я помню как меня зовут, где я работаю, знаю по именам всех игроков. Надеюсь, лет через 30 хуже не станет», – сказал Тедеско.

  • В следующем туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов».
  • Встреча на «Открытие Арене» состоится 9 ноября, начало – в 19:00 по московскому времени.
  • «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице с 18-ю очками.

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (12)
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werty
1573242315
Уже хорошо, а там может и в школе тренеров, что объясняли вспомнишь
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vka1970
1573245496
Другими словами до склероза ему ещё далеко. И это хорошо.
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Tema SM
1573246608
Дай Бог у Тедеско всё получится!!! Спартак - Чемпион!!!
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Давид59
1573248256
Помнишь всё говоришь? И даже как тебя зовут? Ну это дело поправимое. Идёшь себе по улице, а там сосуля огромная висит...
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Plyash
1573249354
Слава богу,значит до Альцгеймера ещё далеко. Ну и похоже с юмором у Теда всё в порядке.Флаг тебе в руки.
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Диктор
1573281121
Да не слушай гнилых завистников -все у тебя получится.
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portero
1573287646
замахнулся через 30 лет????? надо еще прожить эти годы не всем это дано..
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NEONFOL
1573289268
В спартаке вредность большая, год за 5 идёт
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vladimir-7
1573292291
"Уникальная" память, но самое главное, что помнит как его зовут. Имена игроков уже запомнил, осталось только их фамилии и лица запомнить.
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