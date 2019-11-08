Тедеско: «Я помню как меня зовут, где я работаю. Знаю по именам всех игроков»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему чуть не нарушил лимит на легионеров в матче 15-го тура РПЛ с «Арсеналом» (0:1).
«Не так просто запомнить все правила в новой стране. В Германии нет пункта регламента, по которому на поле должно быть минимум пять немцев.
Но в целом у меня с памятью все нормально, поверьте. Я помню как меня зовут, где я работаю, знаю по именам всех игроков. Надеюсь, лет через 30 хуже не станет», – сказал Тедеско.
- В следующем туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов».
- Встреча на «Открытие Арене» состоится 9 ноября, начало – в 19:00 по московскому времени.
- «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице с 18-ю очками.
Источник: официальный сайт «Спартака»