Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    2 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    3 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?

    Тедеско: «Я помню как меня зовут, где я работаю. Знаю по именам всех игроков»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему чуть не нарушил лимит на легионеров в матче 15-го тура РПЛ с «Арсеналом» (0:1).

    «Не так просто запомнить все правила в новой стране. В Германии нет пункта регламента, по которому на поле должно быть минимум пять немцев.

    Но в целом у меня с памятью все нормально, поверьте. Я помню как меня зовут, где я работаю, знаю по именам всех игроков. Надеюсь, лет через 30 хуже не станет», – сказал Тедеско.

    • В следующем туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов».
    • Встреча на «Открытие Арене» состоится 9 ноября, начало – в 19:00 по московскому времени.
    • «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице с 18-ю очками.

    Источник: официальный сайт «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:30
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +103

      werty 27 минут назад

      Уже хорошо, а там может и в школе тренеров, что объясняли вспомнишь

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74390
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru