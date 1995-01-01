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    Председатель совета директоров «Локомотива» Мещеряков: «Футболисты точно выходят на поле играть не за деньги»

    Анатолий Мещеряков, председатель совета директоров «Локомотива», рассказал о системе финансовой мотивации футболистов. По мнению функционера, игроки выходят на поле не за деньги.

    — «Локомотив» в этом сезоне очень хорошо играет в Лиге чемпионов. В клубе заложена финансовая мотивация футболистов?

    — Игроки точно выходят на поле играть не за деньги. Как только кто-то из футболистов начинает думать на поле в первую очередь о деньгах, этот игрок пропадает. Но у «Локомотива», как и у всех клубов, существует система мотивации как игроков, так и других работников клуба.

    — От чего она зависит: от результата или игры команды?

    — Система мотивации всегда настроена на результат. Как точно она распределяется в «Локомотиве» и других клубах, я рассказывать не буду.

    • «Локомотив» в группе Лиги чемпионов идет на третьем месте.
    • В РПЛ москвичи также занимают третью строчку.
    • 10 ноября «Локомотив» в 16 туре чемпионата России встретится с «Краснодаром».

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1041

      омск55 8 минут назад

      Мещеряков проспись

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