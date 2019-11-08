Председатель совета директоров «Локомотива» Мещеряков: «Футболисты точно выходят на поле играть не за деньги»

Анатолий Мещеряков, председатель совета директоров «Локомотива», рассказал о системе финансовой мотивации футболистов. По мнению функционера, игроки выходят на поле не за деньги.

— «Локомотив» в этом сезоне очень хорошо играет в Лиге чемпионов. В клубе заложена финансовая мотивация футболистов?

— Игроки точно выходят на поле играть не за деньги. Как только кто-то из футболистов начинает думать на поле в первую очередь о деньгах, этот игрок пропадает. Но у «Локомотива», как и у всех клубов, существует система мотивации как игроков, так и других работников клуба.

— От чего она зависит: от результата или игры команды?

— Система мотивации всегда настроена на результат. Как точно она распределяется в «Локомотиве» и других клубах, я рассказывать не буду.