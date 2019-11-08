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  • Председатель совета директоров «Локомотива» Мещеряков: «Футболисты точно выходят на поле играть не за деньги»

Председатель совета директоров «Локомотива» Мещеряков: «Футболисты точно выходят на поле играть не за деньги»

8 ноября 2019, 17:48
11

Анатолий Мещеряков, председатель совета директоров «Локомотива», рассказал о системе финансовой мотивации футболистов. По мнению функционера, игроки выходят на поле не за деньги.

— «Локомотив» в этом сезоне очень хорошо играет в Лиге чемпионов. В клубе заложена финансовая мотивация футболистов?

— Игроки точно выходят на поле играть не за деньги. Как только кто-то из футболистов начинает думать на поле в первую очередь о деньгах, этот игрок пропадает. Но у «Локомотива», как и у всех клубов, существует система мотивации как игроков, так и других работников клуба.

— От чего она зависит: от результата или игры команды?

— Система мотивации всегда настроена на результат. Как точно она распределяется в «Локомотиве» и других клубах, я рассказывать не буду.

  • «Локомотив» в группе Лиги чемпионов идет на третьем месте.
  • В РПЛ москвичи также занимают третью строчку.
  • 10 ноября «Локомотив» в 16 туре чемпионата России встретится с «Краснодаром».

Источник: «Рейтинг Букмекеров»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Локомотив
Комментарии (11)
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омск55
1573225235
Мещеряков проспись
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MDAR
1573225824
Ты ещё скажи за пайку хлеба, чтобы с голоду не умереть.
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Кирпичный
1573225907
Ясен красен они как я на заводе на полном интузиазме гоняют.
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ZAITZEFF2011
1573226237
В десятом туре АПЛ «Саутгемптон» дома уступил «Лестеру» со счетом 0:9. После поражения футболисты отказались от недельной зарплаты. Пусть почитает кретин кто играет не за деньги.
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sevsor
1573229889
..." Игроки точно выходят на поле играть не за деньги"...как говорил М.М.Жванецкий: "В это верю сразу и во веки веков"!:))))
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Давид59
1573230438
Конечно не за деньги!!! Известно же, что не в деньгах счастье....................................................................А в их количестве...
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evgevg13
1573233250
какой пафос... и брехня
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мы_не_рабы
1573233581
Футболисты выходят на поле играть не за деньги, а за большие деньги!
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zritelx
1573239506
А вот интересно сам председатель без оплаты от РЖД занимает свою должность, и самое главное хотелось бы узнать его обязанности и вклад в работу клуба.
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Сенситив
1573247588
есть в клубе проводницам мотивация и не пустяк, им паровозные гудки - бальзам на сердце, как-то так...))
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