Сульшер: «Манчестер Юнайтед» требовалось не только победа, но и достойная игра»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился эмоциями от победы над «Партизаном» (3:0) в рамках групповой стадии Лиги Европы.

«Нам требовалось не только победа, но и достойная игра. Я ждал, что, поведя в счете мы продолжим идти к чужим воротам, будут стремиться забить еще и еще.

Уважаю «Партизан», но такие команды мы обязаны обыгрывать, тем более, если играем дома. Да, они здорово сопротивлялись и показали качественную игру», – заявил Сульшер.