Сульшер: «Манчестер Юнайтед» требовалось не только победа, но и достойная игра»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился эмоциями от победы над «Партизаном» (3:0) в рамках групповой стадии Лиги Европы.
«Нам требовалось не только победа, но и достойная игра. Я ждал, что, поведя в счете мы продолжим идти к чужим воротам, будут стремиться забить еще и еще.
Уважаю «Партизан», но такие команды мы обязаны обыгрывать, тем более, если играем дома. Да, они здорово сопротивлялись и показали качественную игру», – заявил Сульшер.
- В четырех матчах группового этапа «МЮ» набрал 10 очков.
- Английский клуб гарантировал себе выступление в плей-офф Лиги Европы.
Источник: BBC