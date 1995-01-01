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    Сульшер: «Манчестер Юнайтед» требовалось не только победа, но и достойная игра»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился эмоциями от победы над «Партизаном» (3:0) в рамках групповой стадии Лиги Европы.

    «Нам требовалось не только победа, но и достойная игра. Я ждал, что, поведя в счете мы продолжим идти к чужим воротам, будут стремиться забить еще и еще.

    Уважаю «Партизан», но такие команды мы обязаны обыгрывать, тем более, если играем дома. Да, они здорово сопротивлялись и показали качественную игру», – заявил Сульшер.

    • В четырех матчах группового этапа «МЮ» набрал 10 очков.
    • Английский клуб гарантировал себе выступление в плей-офф Лиги Европы.

    Источник: BBC

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