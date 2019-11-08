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  • Сульшер: «Манчестер Юнайтед» требовалось не только победа, но и достойная игра»

Сульшер: «Манчестер Юнайтед» требовалось не только победа, но и достойная игра»

8 ноября 2019, 08:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился эмоциями от победы над «Партизаном» (3:0) в рамках групповой стадии Лиги Европы.

«Нам требовалось не только победа, но и достойная игра. Я ждал, что, поведя в счете мы продолжим идти к чужим воротам, будут стремиться забить еще и еще.

Уважаю «Партизан», но такие команды мы обязаны обыгрывать, тем более, если играем дома. Да, они здорово сопротивлялись и показали качественную игру», – заявил Сульшер.

  • В четырех матчах группового этапа «МЮ» набрал 10 очков.
  • Английский клуб гарантировал себе выступление в плей-офф Лиги Европы.

Источник: BBC
Лига Европы Манчестер Юнайтед Сульшер Уле-Гуннар
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