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Влашич: «ЦСКА нужно забить один-два мяча, и все наладится»

8 ноября 2019, 07:38
3

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал ничью (0:0) против «Ференцвароша» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

– Какие впечатления от игры?

– Мы должны были выигрывать, но у нас снова не получилось забить, в этом беда. Нам нужно забить один-два мяча, и все наладится, уверен.

– Что тренер говорит об этой проблеме?

– Не хотел бы выносить это на публику.

– Ты понял, почему удалили Набабкина?

– Я был рядом. Сразу спросил у судьи: «Почему ты показал желтую?» К сожалению, она стала второй. Как-то глупо все получилось.

– Почти не осталось шансов на выход из группы. Есть ли смысл дальше бороться?

– Конечно, мы будем сражаться до последнего! Уже скоро игра с «Сочи», постараемся забить там.

  • После 4-х туров ЛЕ ЦСКА на последнем месте с 1 очком.
  • «Ференцварош» на третьем месте (5 очков).

Источник: Sport24
Лига Европы ЦСКА Ференцварош Влашич Никола
Комментарии (3)
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bset
1573189432
Выигрываем у Эспаньола, у Лудогорца со счетом 4:0, а Ференцварош проигрывает Эспаньолу и играет вничью с Лудогорцем и мы в плей-офф. Изи.
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Bozigit
1573189575
Еще с первой игры
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Lester84
1573191590
Чему налаживаться? Вы создаете от силы 2-3 опасных момента за матч, а потом сокрушаетесь, что не забили. И голы последние забиты на индивидуальном мастерстве, а не в результате командной работы. Так что один-два мяча систематическую проблему не решат
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