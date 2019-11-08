Влашич: «ЦСКА нужно забить один-два мяча, и все наладится»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал ничью (0:0) против «Ференцвароша» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

– Какие впечатления от игры?

– Мы должны были выигрывать, но у нас снова не получилось забить, в этом беда. Нам нужно забить один-два мяча, и все наладится, уверен.

– Что тренер говорит об этой проблеме?

– Не хотел бы выносить это на публику.

– Ты понял, почему удалили Набабкина?

– Я был рядом. Сразу спросил у судьи: «Почему ты показал желтую?» К сожалению, она стала второй. Как-то глупо все получилось.

– Почти не осталось шансов на выход из группы. Есть ли смысл дальше бороться?

– Конечно, мы будем сражаться до последнего! Уже скоро игра с «Сочи», постараемся забить там.