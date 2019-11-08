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    Влашич: «ЦСКА нужно забить один-два мяча, и все наладится»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал ничью (0:0) против «Ференцвароша» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

    – Какие впечатления от игры?

    – Мы должны были выигрывать, но у нас снова не получилось забить, в этом беда. Нам нужно забить один-два мяча, и все наладится, уверен.

    – Что тренер говорит об этой проблеме?

    – Не хотел бы выносить это на публику.

    – Ты понял, почему удалили Набабкина?

    – Я был рядом. Сразу спросил у судьи: «Почему ты показал желтую?» К сожалению, она стала второй. Как-то глупо все получилось.

    – Почти не осталось шансов на выход из группы. Есть ли смысл дальше бороться?

    – Конечно, мы будем сражаться до последнего! Уже скоро игра с «Сочи», постараемся забить там.

    • После 4-х туров ЛЕ ЦСКА на последнем месте с 1 очком.
    • «Ференцварош» на третьем месте (5 очков).

    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4303

      Lester84 6 минут назад

      Чему налаживаться? Вы создаете от силы 2-3 опасных момента за матч, а потом сокрушаетесь, что не забили. И голы последние забиты на индивидуальном мастерстве, а не в результате командной работы. Так что один-два мяча систематическую проблему не решат

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      Рейтинг: +1107

      Bozigit 39 минут назад

      Еще с первой игры

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    • ...
      Рейтинг: +12420

      bset 42 минуты назад

      Выигрываем у Эспаньола, у Лудогорца со счетом 4:0, а Ференцварош проигрывает Эспаньолу и играет вничью с Лудогорцем и мы в плей-офф. Изи.

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