Влашич: «ЦСКА нужно забить один-два мяча, и все наладится»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал ничью (0:0) против «Ференцвароша» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.
– Какие впечатления от игры?
– Мы должны были выигрывать, но у нас снова не получилось забить, в этом беда. Нам нужно забить один-два мяча, и все наладится, уверен.
– Что тренер говорит об этой проблеме?
– Не хотел бы выносить это на публику.
– Ты понял, почему удалили Набабкина?
– Я был рядом. Сразу спросил у судьи: «Почему ты показал желтую?» К сожалению, она стала второй. Как-то глупо все получилось.
– Почти не осталось шансов на выход из группы. Есть ли смысл дальше бороться?
– Конечно, мы будем сражаться до последнего! Уже скоро игра с «Сочи», постараемся забить там.
- После 4-х туров ЛЕ ЦСКА на последнем месте с 1 очком.
- «Ференцварош» на третьем месте (5 очков).
Источник: Sport24