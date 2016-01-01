Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    2 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    3 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом

    Лига Европы. ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Ференцварошем»

    В матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Ференцварош» принимал на своем поле ЦСКА. Встреча завершилась безголевой ничьей – 0:0.

    Лига Европы. Группа H. 4-й тур

    Ференцварош (Венгрия) – ЦСКА (Россия) – 0:0 (0:0)

    «Ференцварош»: Дибус, Ловренчич, Блажич, Ботка, Цивич, Харатин, Игнатенко, Зубков, Шкварка (Варга, 84), Нгуен (Фримпонг, 90), Боли (Изаэл, 81).

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон (Набабкин, 81), Обляков, Бийол (Кучаев, 63), Ахметов (Бистрович, 58), Влашич, Сигурдссон, Чалов.

    Предупреждения: Игнатенко, 18; Шкварка, 20; Харатин, 25; Ботка, 74; Фримпонг, 90 – Бийол, 18; Влашич, 28; Набабкин, 85.

    Удаление: нет – Набабкин, 90.

    Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Эспаньол 4 3 1 0 10:1 +9 10
    2. Лудогорец 4 2 0 2 8:8 0 6
    3. Ференцварош 4 1 2 1 2:4 -2 5
    4. ЦСКА 4 0 1 3 1:8 -7 1

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:50
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +72

      Граф2019 36 секунд назад

      забивать надо , а не языком болтать... игрочишки!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7535

      ufos73 3 минуты назад

      С конями все ясно.
      Фаны Чалова, которые еще 3 месяца назад доказывали что Черчесов не тренер и редиска... что вы сейчас скажете?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +737

      sevsor 3 минуты назад

      Ну, слава Богу, хоть не пропустили, чем "улучшили" своё соотношение мячей, так и осталось -7, ура!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      bratskij 5 минут назад

      Это не ЦСКА., это колхоз. Смотреть противно. Выгоните уже чалова и гончара.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4285

      Lester84 5 минут назад

      Эта игра прекрасна и показательна. Чалов не реализующий выход 1 на 1, Сигурдссон, не забивающий в ворота с 2 метров, Набабкин, получающий 2 совершенно тупые желтые карточки. И как апофеоз - Гончаренко, при счете 0-0 выпускающий на замену 2 защитников и опорника. Просто тихий ужас. Если бы не Игорян со своей ногой бога - было бы зеркальное повторение прошлого матча

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +973

      CSKA57 > Lester84 3 минуты назад

      Чалов все больше и больше разочаровывает. Как он в прошлом году умудрялся забивать?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12414

      bset 5 минут назад

      А по шансам... Должны обыгрывать Эспаньол и Лудогорец минимум 4:0 (главное, чтобы пропущенных не было). При этом Ференцварош должен проиграть Эспаньолу и сыграть вничью с Лудогорцем. Короче сегодня все шансы закончились.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7084

      Вомбат 7 минут назад

      Только цифры. В 2 матчах с командой Ференцварош (стоимость состава 6 млн 400 тыс. евро, годовой бюджет 4 млн 500 тыс. евро) команда ЦСКА (стоимость состава 136 млн евро, годовой бюджет не менее 50 млн евро) набрала 1 очко из 6.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +667

      Ceнит > Вомбат 5 минут назад

      синит минское динамо высушило которое стоит максимум кило 5 картофеля

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18859

      VVM1964 7 минут назад

      Мда ... Ну кто бы мог подумать что какой то Ференцварош по большому счету и выбьет ЦСКА из ЛЕ . А до начала игр казалось что ну совсем проходная группа , а оказалось , что шансов нет за ДВА тура ((((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +728

      playsh 7 минут назад

      Увы и ах...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12414

      bset 7 минут назад

      Мдауж, грустно что-то. А судья чет жестковат был, как мне показалось. И Бийолу за разговоры сразу дал, и Набабкину вторую всего лишь за толкотню без мяча.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7084

      Вомбат > bset 6 минут назад

      Не иначе, Газпром и тут все купил, да?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12414

      bset > Вомбат 5 минут назад

      Канешн)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74372
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru