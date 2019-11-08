Лига Европы. ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Ференцварошем»

В матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Ференцварош» принимал на своем поле ЦСКА. Встреча завершилась безголевой ничьей – 0:0.
Лига Европы. Группа H. 4-й тур
Ференцварош (Венгрия) – ЦСКА (Россия) – 0:0 (0:0)
«Ференцварош»: Дибус, Ловренчич, Блажич, Ботка, Цивич, Харатин, Игнатенко, Зубков, Шкварка (Варга, 84), Нгуен (Фримпонг, 90), Боли (Изаэл, 81).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон (Набабкин, 81), Обляков, Бийол (Кучаев, 63), Ахметов (Бистрович, 58), Влашич, Сигурдссон, Чалов.
Предупреждения: Игнатенко, 18; Шкварка, 20; Харатин, 25; Ботка, 74; Фримпонг, 90 – Бийол, 18; Влашич, 28; Набабкин, 85.
Удаление: нет – Набабкин, 90.
|Группа H
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Эспаньол
|4
|3
|1
|0
|10:1
|+9
|10
|2.
|Лудогорец
|4
|2
|0
|2
|8:8
|0
|6
|3.
|Ференцварош
|4
|1
|2
|1
|2:4
|-2
|5
|4.
|ЦСКА
|4
|0
|1
|3
|1:8
|-7
|1
Источник: Бомбардир.ру