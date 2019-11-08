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Лига Европы. ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Ференцварошем»

8 ноября 2019, 00:50
50

В матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Ференцварош» принимал на своем поле ЦСКА. Встреча завершилась безголевой ничьей – 0:0.

Лига Европы. Группа H. 4-й тур

Ференцварош (Венгрия) – ЦСКА (Россия) – 0:0 (0:0)

«Ференцварош»: Дибус, Ловренчич, Блажич, Ботка, Цивич, Харатин, Игнатенко, Зубков, Шкварка (Варга, 84), Нгуен (Фримпонг, 90), Боли (Изаэл, 81).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон (Набабкин, 81), Обляков, Бийол (Кучаев, 63), Ахметов (Бистрович, 58), Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Предупреждения: Игнатенко, 18; Шкварка, 20; Харатин, 25; Ботка, 74; Фримпонг, 90 – Бийол, 18; Влашич, 28; Набабкин, 85.

Удаление: нет – Набабкин, 90.

Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Эспаньол 4 3 1 0 10:1 +9 10
2. Лудогорец 4 2 0 2 8:8 0 6
3. Ференцварош 4 1 2 1 2:4 -2 5
4. ЦСКА 4 0 1 3 1:8 -7 1

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Россия. Кубок ЦСКА Ференцварош
Комментарии (50)
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CSKA57
1573163650
Чалов - полный ноль! Мяч катают, удары по воротам все мимо.
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Вомбат
1573163789
Только цифры. В 2 матчах с командой Ференцварош (стоимость состава 6 млн 400 тыс. евро, годовой бюджет 4 млн 500 тыс. евро) команда ЦСКА (стоимость состава 136 млн евро, годовой бюджет не менее 50 млн евро) набрала 1 очко из 6.
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bset
1573163859
А по шансам... Должны обыгрывать Эспаньол и Лудогорец минимум 4:0 (главное, чтобы пропущенных не было). При этом Ференцварош должен проиграть Эспаньолу и сыграть вничью с Лудогорцем. Короче сегодня все шансы закончились.
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Lester84
1573163866
Эта игра прекрасна и показательна. Чалов не реализующий выход 1 на 1, Сигурдссон, не забивающий в ворота с 2 метров, Набабкин, получающий 2 совершенно тупые желтые карточки. И как апофеоз - Гончаренко, при счете 0-0 выпускающий на замену 2 защитников и опорника. Просто тихий ужас. Если бы не Игорян со своей ногой бога - было бы зеркальное повторение прошлого матча
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ufos73
1573164017
С конями все ясно. Фаны Чалова, которые еще 3 месяца назад доказывали что Черчесов не тренер и редиска... что вы сейчас скажете?
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Олег1204
1573164450
Мне лично игра более менее понравилась, за некоторым исключением, а именно игра в обороне, боятся делать сложные передачи, ну и реализация,но ребята старались.Но не повезло. В общем хейтеры могут в попу пойти и оттуда подпердвать, а мы будем учится и наслаждаться игрой, которая несмотря на весь ужас в составе, все таки есть.
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Рубинище
1573164682
из такой группы не выйти, дно пробито . ну какое чемпионство. какая ЛЧ. пол команды менять нужно. РПЛ днище европейского футбола. всех чинуш футбольных после таких результатов сажать надо.. Ни одна команда в осень может не попасть. Краснодар конечно должен.
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Из Твери Леха
1573166335
Не забить ни одного гола венграм - стыд и срам.
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Из Твери Леха
1573166413
Акинфею пора в Зенит переходить, хоть в ЛЧ снова поиграет.
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омск55
1573180855
Позор
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