«Мутко против»: ФИФА отказала иранскому «Зоб Ахану» во взыскании с «Рубина» 5 миллионов

ФИФА приняла решение по спору иранского «Зоб Ахана» и «Рубина» по трансферу полузащитника Резы Шекари, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
В 2017 году игрок «Зоб Ахана» Шекари перестал приезжать на тренировки и отвечать на звонки тренеров иранского клуба. 19-летний футболист подписал контракт с «Рубином».
«Зоб Ахан» предложил «Рубину» договориться и попросил за игрока 5 миллионов евро. Казанцы в ответ предложили заплатить за Шекари около 200 тысяч.
Клубы не смогли договориться, и иранцы обратились в ФИФА. После года разбирательства ФИФА отказала «Зоб Ахану» в выплате 5 миллионов евро со стороны «Рубина».
«Рубин» подписал контракт с игроком молодежной сборной Ирана
Источник: телеграм-канал «Мутко против»