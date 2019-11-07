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  • «Мутко против»: ФИФА отказала иранскому «Зоб Ахану» во взыскании с «Рубина» 5 миллионов

«Мутко против»: ФИФА отказала иранскому «Зоб Ахану» во взыскании с «Рубина» 5 миллионов

7 ноября 2019, 17:51

ФИФА приняла решение по спору иранского «Зоб Ахана» и «Рубина» по трансферу полузащитника Резы Шекари, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

В 2017 году игрок «Зоб Ахана» Шекари перестал приезжать на тренировки и отвечать на звонки тренеров иранского клуба. 19-летний футболист подписал контракт с «Рубином».
«Зоб Ахан» предложил «Рубину» договориться и попросил за игрока 5 миллионов евро. Казанцы в ответ предложили заплатить за Шекари около 200 тысяч.

Клубы не смогли договориться, и иранцы обратились в ФИФА. После года разбирательства ФИФА отказала «Зоб Ахану» в выплате 5 миллионов евро со стороны «Рубина».

«Рубин» подписал контракт с игроком молодежной сборной Ирана


Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Рубин
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