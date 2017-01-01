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    «Мутко против»: ФИФА отказала иранскому «Зоб Ахану» во взыскании с «Рубина» 5 миллионов

    ФИФА приняла решение по спору иранского «Зоб Ахана» и «Рубина» по трансферу полузащитника Резы Шекари, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    В 2017 году игрок «Зоб Ахана» Шекари перестал приезжать на тренировки и отвечать на звонки тренеров иранского клуба. 19-летний футболист подписал контракт с «Рубином».
    «Зоб Ахан» предложил «Рубину» договориться и попросил за игрока 5 миллионов евро. Казанцы в ответ предложили заплатить за Шекари около 200 тысяч.

    Клубы не смогли договориться, и иранцы обратились в ФИФА. После года разбирательства ФИФА отказала «Зоб Ахану» в выплате 5 миллионов евро со стороны «Рубина».

    «Рубин» подписал контракт с игроком молодежной сборной Ирана


    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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