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  • Сулейманов – о перспективах «Краснодара» в ЛЕ: «Просто так свое место в плей-офф мы никому не отдадим»

Сулейманов – о перспективах «Краснодара» в ЛЕ: «Просто так свое место в плей-офф мы никому не отдадим»

7 ноября 2019, 11:35
6

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал о настрое команды в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Трабзонспора».

«Мы готовы совершить камбэк. Первые два матча в Лиге Европы для нас сложились неудачно, но мы рук не опускаем. Гостевая победа над «Трабзонспором» придала нам сил и вселила надежду, что мы можем совершить камбэк и выйти в евровесну.

Просто так свое место в Лиге Европы мы никому не отдадим. Если будем играть в свой футбол, то сможем победить кого угодно. «Базель», «Хетафе», «Трабзонспор» – мы никого не боимся», – сказал Сулейманов.

  • Матч «Краснодар» – «Трабзонспор» состоится сегодня в 20:55 по московскому времени.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
  • По итогам трех туров южане занимают третье место в группе ЛЕ.
  • До победы над «Трабзонспором» (2:0) команда проиграла «Базелю» (0:5) и «Хетафе» (1:2).

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига Европы Краснодар Трабзонспор Сулейманов Магомед-Шапи
Комментарии (6)
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Gek Dement
1573119244
Чтобы иметь возможность отдать кому то место в плей-офф его неплохо бы сначала заработать.
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portero
1573120722
давай в ворота начинай попадать, слишком много мажешь . только с замен получалось хорошо, на уставшем сопернике, а со старта самому силенок на всё игру пока не хватает.
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dimmmka
1573121114
Сможем обыграть кого угодно Базель, хетафе, Трабзонспор. А звучало как Барселона, ман.сити и бавария
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Alec7183
1573128671
Хороший настрой.
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Кузьмич на трибуне
1573148253
Сказал хорошо. Но одно дело говорить, другое победить Базель дома и Хетафе в Испании. Там тоже хотят победить и все ваши слова принимают как личную обиду. Пожелаю вам удачи. По меньше бравады-по больше голов и побед. Вам нужны ещё ТРИ ПОБЕДЫ.
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