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    Сулейманов – о перспективах «Краснодара» в ЛЕ: «Просто так свое место в плей-офф мы никому не отдадим»

    Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал о настрое команды в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Трабзонспора».

    «Мы готовы совершить камбэк. Первые два матча в Лиге Европы для нас сложились неудачно, но мы рук не опускаем. Гостевая победа над «Трабзонспором» придала нам сил и вселила надежду, что мы можем совершить камбэк и выйти в евровесну.

    Просто так свое место в Лиге Европы мы никому не отдадим. Если будем играть в свой футбол, то сможем победить кого угодно. «Базель», «Хетафе», «Трабзонспор» – мы никого не боимся», – сказал Сулейманов.

    • Матч «Краснодар» – «Трабзонспор» состоится сегодня в 20:55 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
    • По итогам трех туров южане занимают третье место в группе ЛЕ.
    • До победы над «Трабзонспором» (2:0) команда проиграла «Базелю» (0:5) и «Хетафе» (1:2).

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 11:35
    Комментарии3
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      Рейтинг: +635

      dimmmka 2 минуты назад

      Сможем обыграть кого угодно Базель, хетафе, Трабзонспор. А звучало как Барселона, ман.сити и бавария

      0
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    • ...
      Рейтинг: +34898

      portero 8 минут назад

      давай в ворота начинай попадать, слишком много мажешь .
      только с замен получалось хорошо, на уставшем сопернике, а со старта самому силенок на всё игру пока не хватает.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3089

      Gek Dement 33 минуты назад

      Чтобы иметь возможность отдать кому то место в плей-офф его неплохо бы сначала заработать.

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