Сулейманов – о перспективах «Краснодара» в ЛЕ: «Просто так свое место в плей-офф мы никому не отдадим»

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал о настрое команды в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Трабзонспора».

«Мы готовы совершить камбэк. Первые два матча в Лиге Европы для нас сложились неудачно, но мы рук не опускаем. Гостевая победа над «Трабзонспором» придала нам сил и вселила надежду, что мы можем совершить камбэк и выйти в евровесну.

Просто так свое место в Лиге Европы мы никому не отдадим. Если будем играть в свой футбол, то сможем победить кого угодно. «Базель», «Хетафе», «Трабзонспор» – мы никого не боимся», – сказал Сулейманов.