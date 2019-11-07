Сулейманов – о перспективах «Краснодара» в ЛЕ: «Просто так свое место в плей-офф мы никому не отдадим»

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал о настрое команды в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Трабзонспора».
«Мы готовы совершить камбэк. Первые два матча в Лиге Европы для нас сложились неудачно, но мы рук не опускаем. Гостевая победа над «Трабзонспором» придала нам сил и вселила надежду, что мы можем совершить камбэк и выйти в евровесну.
Просто так свое место в Лиге Европы мы никому не отдадим. Если будем играть в свой футбол, то сможем победить кого угодно. «Базель», «Хетафе», «Трабзонспор» – мы никого не боимся», – сказал Сулейманов.
- Матч «Краснодар» – «Трабзонспор» состоится сегодня в 20:55 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- По итогам трех туров южане занимают третье место в группе ЛЕ.
- До победы над «Трабзонспором» (2:0) команда проиграла «Базелю» (0:5) и «Хетафе» (1:2).
Источник: Официальный сайт УЕФА