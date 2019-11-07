TNT Sports: Гальярдо в декабре возглавит «Барселону»

В следующем месяце «Барселона» сменит главного тренера.
Как сообщает TNT Sports со ссылкой на бывшего игрока сборной Аргентины Клаудио Борги, в декабре каталонскую команду возглавит Марсело Гальярдо.
Отмечается, что действующий тренер «Ривер Плейт» – фаворит капитана «Барсы» Лионеля Месси.
- Сейчас «Барсу» тренирует Эрнесто Вальверде.
- Команда лидирует в Примере после 11 сыгранных матчей.
- В Лиге чемпионов каталонцы набрали 8 очков в четырех турах.
Источник: TNT Sports
Цифровой спортивный телеканал, вещающий в Аргентине. Транслирует половину матчей тура местного чемпионата.