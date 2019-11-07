TNT Sports: Гальярдо в декабре возглавит «Барселону»

В следующем месяце «Барселона» сменит главного тренера.

Как сообщает TNT Sports со ссылкой на бывшего игрока сборной Аргентины Клаудио Борги, в декабре каталонскую команду возглавит Марсело Гальярдо.

Отмечается, что действующий тренер «Ривер Плейт» – фаворит капитана «Барсы» Лионеля Месси.