Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    3 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник

    TNT Sports: Гальярдо в декабре возглавит «Барселону»

    В следующем месяце «Барселона» сменит главного тренера.

    Как сообщает TNT Sports со ссылкой на бывшего игрока сборной Аргентины Клаудио Борги, в декабре каталонскую команду возглавит Марсело Гальярдо.

    Отмечается, что действующий тренер «Ривер Плейт» – фаворит капитана «Барсы» Лионеля Месси.

    • Сейчас «Барсу» тренирует Эрнесто Вальверде.
    • Команда лидирует в Примере после 11 сыгранных матчей.
    • В Лиге чемпионов каталонцы набрали 8 очков в четырех турах.

    Источник: TNT Sports

    Цифровой спортивный телеканал, вещающий в Аргентине. Транслирует половину матчей тура местного чемпионата.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:59
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3722

      dinar7777dinar 34 минуты назад

      Ппц. Я ва ***. Лучше бы на кумана летом потратились. Бартомеу выгнать . Самый придурковатый презик в истории барсы .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +136

      DyadyaWel 1 час назад

      Да кто это б**ть вообще такой? Я просто шизею с руководства: они готовы вываливать по 100кк + евро за якобы перспективных игроков, но при этом экономят на нормальном тренере. Неужели было мало шишек с Тато Мартино???!!! ****, бесит.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7434

      Skull_Boy > DyadyaWel 1 час назад

      Да и Мартино был хорошо с нима Барса всего проиграла 7 игр, а этот уже пошумел в Южной Америке выиграв с Ривером Копу и попав в финал опять, так что это топ тренер

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1819

      SarJr > DyadyaWel 11 минут назад

      в барсе далеко не все решает руководство. тут даже написали, что он фаворит месси. а бартомеу, понятно, кардинально против него не пойдет. поэтому это к месси претензии. хотя с другой стороны, даже лучше было бы чтоб тренера выбирали игроки ( в частности главный лидер, авторитет и капитан), чтоб было взаимопонимание и хорошие отношения, чем если бы пришел некий со стороны руководства и посрался бы с половиной команды

      лично я ничего не имею против: все лучше чем продолжение веры в вальверде. пусть получит испытательный срок до лета. будет норм - оставим, не норм - летом возьмем кумана. проблемы....

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74372
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru