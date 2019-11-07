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TNT Sports: Гальярдо в декабре возглавит «Барселону»

7 ноября 2019, 10:59
7

В следующем месяце «Барселона» сменит главного тренера.

Как сообщает TNT Sports со ссылкой на бывшего игрока сборной Аргентины Клаудио Борги, в декабре каталонскую команду возглавит Марсело Гальярдо.

Отмечается, что действующий тренер «Ривер Плейт» – фаворит капитана «Барсы» Лионеля Месси.

  • Сейчас «Барсу» тренирует Эрнесто Вальверде.
  • Команда лидирует в Примере после 11 сыгранных матчей.
  • В Лиге чемпионов каталонцы набрали 8 очков в четырех турах.

Источник: TNT Sports

Цифровой спортивный телеканал, вещающий в Аргентине. Транслирует половину матчей тура местного чемпионата.

Испания. Примера Барселона Ривер Плейт Вальверде Эрнесто Гальярдо Марсело
Комментарии (7)
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DyadyaWel
1573114613
Да кто это б**ть вообще такой? Я просто шизею с руководства: они готовы вываливать по 100кк + евро за якобы перспективных игроков, но при этом экономят на нормальном тренере. Неужели было мало шишек с Тато Мартино???!!! ****, бесит.
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dinar7777dinar
1573119134
Ппц. Я ва ***. Лучше бы на кумана летом потратились. Бартомеу выгнать . Самый придурковатый презик в истории барсы .
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Barçist
1573139283
Про фаворитов:Мартино(он тренер Мексики) в этом году не включил Месси даже в тройку лучших по версии ФИФА,сказав он нехорош.Приглашал его точно не Месси.В том числе и из-за Мартино,без опыта с в Европе никого не возьмут,может и зря,Симеоне пришёл в Атлетико из Аргентины.
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VVadic
1573140576
Я за Марселино!
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Cules2013
1573149644
Неплохой вариант. Всё лучше, чем то, что сейчас делает Вальверде. А летом уже будет видно, оставлять его или искать кого-то вроде Кумана.
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