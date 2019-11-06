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Черчесов: «Из «Баварии» мне пока не звонили»

6 ноября 2019, 19:15
11

«Бавария» находится без тренера после отставки Нико Ковача. Польское издание поинтересовалось у главного тренера сборной России Станислава Черчесова, не выходил ли на него немецкий клуб.

«Из «Баварии» не звонили. Пока не звонили», – приводит слова Черчесова Polsat Sport.

  • Черчесов играл в Австрии, владеет немецким языком.
  • Томас Тухель, Арсен Венгер – претенденты на вакантный баварский пост.
  • «Бавария» в Бундеслиге идет четвертой.

«Бавария» уже 3 года деградирует; Ковач – очередной провал

Источник: Polsat Sport
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Россия Бавария Черчесов Станислав
Комментарии (11)
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Viper for CSKA
1573057415
Ну правильно, Хеннес с Руммениге же не впали в маразм.
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DOCTOR PENALTY
1573057931
В Германии футбол не фейковый, поэтому черчесовым и дзюбам оттуда не звонят. Пока, Космос!
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Павел Буре
1573057933
и не позвонят!
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Milaninho
1573058053
Поржал, спасибо
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Axe111
1573059694
Неужели физрук это всерьёз говорит
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Фан666
1573061279
Скоро из Сочи позвонят, полюбому
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InterMilLano1908
1573061298
Уж скорее хонда вместо Камбоджи будет тренировать Баварию и играть в Витессе
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Derzkiy1
1573062429
Они с Дзюбой два сапога пара , одного в Англии ждут , второй Баварию тренировать ......
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Lilipyt
1573066560
Даже интересно почему польское издание поинтересовалось об этом, а не наши.
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bulldojic
1573070936
а с какой целью они вообще могут ему позвонить? спросить, вышел ли у нас в прокат "Форд против Феррари"? или почём у нас икра и не мог бы он привезти немного?
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