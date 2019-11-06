Черчесов: «Из «Баварии» мне пока не звонили»

«Бавария» находится без тренера после отставки Нико Ковача. Польское издание поинтересовалось у главного тренера сборной России Станислава Черчесова, не выходил ли на него немецкий клуб.

«Из «Баварии» не звонили. Пока не звонили», – приводит слова Черчесова Polsat Sport.

Черчесов играл в Австрии, владеет немецким языком.

Томас Тухель , Арсен Венгер – претенденты на вакантный баварский пост.

, – претенденты на вакантный баварский пост. «Бавария» в Бундеслиге идет четвертой.

«Бавария» уже 3 года деградирует; Ковач – очередной провал