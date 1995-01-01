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    Черчесов: «Из «Баварии» мне пока не звонили»

    «Бавария» находится без тренера после отставки Нико Ковача. Польское издание поинтересовалось у главного тренера сборной России Станислава Черчесова, не выходил ли на него немецкий клуб.

    «Из «Баварии» не звонили. Пока не звонили», – приводит слова Черчесова Polsat Sport.

    • Черчесов играл в Австрии, владеет немецким языком.
    • Томас Тухель, Арсен Венгер – претенденты на вакантный баварский пост.
    • «Бавария» в Бундеслиге идет четвертой.

    «Бавария» уже 3 года деградирует; Ковач – очередной провал

    Источник: Polsat Sport

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2861

      InterMilLano1908 11 минут назад

      Уж скорее хонда вместо Камбоджи будет тренировать Баварию и играть в Витессе

      0
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      Рейтинг: +1657

      Фан666 11 минут назад

      Скоро из Сочи позвонят, полюбому

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      Рейтинг: +21424

      gol_kak_sokol 11 минут назад

      Скоро из Думы позвонят, не долго ждать.

      0
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      Рейтинг: +687

      playsh 15 минут назад

      Чуть не описался,извините,от смеха.Подъ...**...ли поляки Черчеса.
      Ну а далее он,не будучи идиотом,подыграл "польскому изданию". Молодцы,ничья.

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      Рейтинг: +1893

      Борат 27 минут назад

      Было б ржачно если б ему позвонил пранкер вован из Баварии)))
      Во умора!!!

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      Рейтинг: +1567

      Axe111 38 минут назад

      Неужели физрук это всерьёз говорит

      0
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      Рейтинг: +223

      Milaninho 1 час назад

      Поржал, спасибо

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      Рейтинг: +1165

      Павел Буре 1 час назад

      и не позвонят!

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      Рейтинг: +14737

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      В Германии футбол не фейковый, поэтому черчесовым и дзюбам оттуда не звонят. Пока, Космос!

      1
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      Рейтинг: +3740

      Viper for CSKA 1 час назад

      Ну правильно, Хеннес с Руммениге же не впали в маразм.

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