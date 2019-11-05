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  • Черчесов: «Надеюсь, в ближайшем будущем вопрос с контрактом Дзюбы будет закрыт»

Черчесов: «Надеюсь, в ближайшем будущем вопрос с контрактом Дзюбы будет закрыт»

5 ноября 2019, 17:22
9

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о ситуации с истекающим контрактом нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Не обсуждал с Дзюбой его контракт. Я уже говорил, что чем быстрее решатся такие вопросы, тем спокойнее всем будет. Надеюсь, в ближайшем будущем вопрос будет закрыт.
Я могу его вызвать или не вызвать, а давать ли контракт – вопрос не ко мне. Хотелось бы, чтобы не было такой ситуации, как с Гилерме, когда ситуация растянулась на несколько месяцев», – сказал Черчесов.

  • В конце июля сообщалось, что «Зенит» зимой проведет переговоры с Дзюбой о новом контракте.
  • Текущий контракт Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2020 года.

Черчесов: «Надеюсь, вопрос продления контракта Дзюбы с «Зенитом» решится. Он заслужил сделать все вовремя»


Источник: «Чемпионат»
Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дзюба Артем Черчесов Станислав
Комментарии (9)
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Plyash
1572965693
Всё бы ничего,да старенький Дзю стал. Может в Кайрат или Пахтачи ?
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vladimir-7
1572967314
На пару лет Дзюбе могут подписать контракт в Зените.
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Taps
1572967403
Дзюба - мотор "Зенита", без него он надолго заглохнет. Играй Дзюба, играй ...
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paracetamol
1572967472
В полуфинал ЛЧ Зенит выйдет, тогда и контракт продлит. А иначе лучше Вернера купить!
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