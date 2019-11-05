Черчесов: «Надеюсь, в ближайшем будущем вопрос с контрактом Дзюбы будет закрыт»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о ситуации с истекающим контрактом нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Не обсуждал с Дзюбой его контракт. Я уже говорил, что чем быстрее решатся такие вопросы, тем спокойнее всем будет. Надеюсь, в ближайшем будущем вопрос будет закрыт.

Я могу его вызвать или не вызвать, а давать ли контракт – вопрос не ко мне. Хотелось бы, чтобы не было такой ситуации, как с Гилерме, когда ситуация растянулась на несколько месяцев», – сказал Черчесов.

В конце июля сообщалось, что «Зенит» зимой проведет переговоры с Дзюбой о новом контракте.

Текущий контракт Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2020 года.

Черчесов: «Надеюсь, вопрос продления контракта Дзюбы с «Зенитом» решится. Он заслужил сделать все вовремя»



