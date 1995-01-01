«Зенит» зимой проведет переговоры с Дзюбой о новом контракте

Админы, вы пишете о будущем российского футболиста, а сами таблицу прошлого розыгрыша РПЛ поменять не можете, если что, стартовал НОВЫЙ ЧЕМПИОНАТ!!!
Генеральный директор «Зенита» Алекснадр Медведев рассказал о переговорах с Артемом Дзюбой о новом контракте.
«Когда идет чемпионат, на переговоры остается мало времени. В паузах он отправляется в сборную. Поэтому, видимо, зимний перерыв будет лучшим временем для переговоров», – сказал Медведев.
- Текущий контракт Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2020 года.
- Футболиста хочет арендовать «Марсель».