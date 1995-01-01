Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    2 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    «Зенит» зимой проведет переговоры с Дзюбой о новом контракте

    Генеральный директор «Зенита» Алекснадр Медведев рассказал о переговорах с Артемом Дзюбой о новом контракте.

    «Когда идет чемпионат, на переговоры остается мало времени. В паузах он отправляется в сборную. Поэтому, видимо, зимний перерыв будет лучшим временем для переговоров», – сказал Медведев.

    • Текущий контракт Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2020 года.
    • Футболиста хочет арендовать «Марсель».

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:43
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +654

      AHTUNGBOL 17 минут назад

      Админы, вы пишете о будущем российского футболиста, а сами таблицу прошлого розыгрыша РПЛ поменять не можете, если что, стартовал НОВЫЙ ЧЕМПИОНАТ!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      Goldstream 18 минут назад

      ну как хотите, больше его никуда не берут, так что выжмет соки)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2707

      mdu86 24 минуты назад

      Можно подумать игрок сам ведёт переговоры с клубом... Зимой все полетят отдыхать в тёплые страны, а Дзюба останется в холодном Питере вести переговоры лично с Медведевым...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79113
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72688
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru