«Зенит» зимой проведет переговоры с Дзюбой о новом контракте

Генеральный директор «Зенита» Алекснадр Медведев рассказал о переговорах с Артемом Дзюбой о новом контракте.

«Когда идет чемпионат, на переговоры остается мало времени. В паузах он отправляется в сборную. Поэтому, видимо, зимний перерыв будет лучшим временем для переговоров», – сказал Медведев.