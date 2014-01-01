Betting Insider: «Зенит» не хочет отпускать Дзюбу в аренду в «Марсель»

На словах он в АПЛ, а на деле он в Марсель!))
«Марсель» интересуется форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой. По информации Betting Insider, главный тренер французского клуба Андре Вилаш-Боаш хочет видеть игрока в команде.
«Марсель» намерен арендовать игрока. Клуб не решается на полноценный трансфер из-за возраста Дзюбы (30 лет) и его зарплаты (около 3 миллионов евро в год). «Зенит» не хочет отпускать игрока в аренду из-за того, что у него остался один год по контракту.
Сообщается, что Дзюба готов рассмотреть вариант с арендой, но заинтересован в более продолжительном контракте.
- Впервые об интересе «Марселя» к Дзюбе сообщил журналист Бастьен Кордо 9 июля.
- Футболист работал с Андре Виллаш-Боашем в «Зените» с 2015 по 2016 год.
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