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    Betting Insider: «Зенит» не хочет отпускать Дзюбу в аренду в «Марсель»

    «Марсель» интересуется форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой. По информации Betting Insider, главный тренер французского клуба Андре Вилаш-Боаш хочет видеть игрока в команде.

    «Марсель» намерен арендовать игрока. Клуб не решается на полноценный трансфер из-за возраста Дзюбы (30 лет) и его зарплаты (около 3 миллионов евро в год). «Зенит» не хочет отпускать игрока в аренду из-за того, что у него остался один год по контракту.

    Сообщается, что Дзюба готов рассмотреть вариант с арендой, но заинтересован в более продолжительном контракте.

    • Впервые об интересе «Марселя» к Дзюбе сообщил журналист Бастьен Кордо 9 июля.
    • Футболист работал с Андре Виллаш-Боашем в «Зените» с 2015 по 2016 год.

    Источник: Betting Insider

    Betting Insider – проект, который появился внутри Sports.ru. Он специализируется на ставках в спорте. Betting Insider запустил рубрику с эксклюзивными новостями о футболе, которые могут повлиять на коэффициенты букмекеров. Новость про Дзюбу – одна из них. 

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    Сегодня, 21:21
    Комментарии8
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      Рейтинг: +3592

      Lester84 7 минут назад

      На словах он в АПЛ, а на деле он в Марсель!))

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      Рейтинг: +627

      Genz 45 минут назад

      Зюба иди в спартак с одинаковой зарплатой, как гилерме, Вместе с ним.

      0
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      Рейтинг: +2216

      paracetamol 52 минуты назад

      Глупость какая-то. Игрок основы и пойдет в аренду из чемпиона РФ в занюханный хранцузский клуп? 3 ляма они не хотят платить зарплаты! Это что, Зенит еще должен доплачивать лимончик или полтора?

      2
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      Рейтинг: +1437

      anri1703 1 час назад

      а потом и не позовут не молод уже

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      Рейтинг: +2216

      paracetamol > anri1703 46 минут назад

      А ему и у нас хорошо. Меньше надо было в молодости по арендам таскаться. Перешел в Зенит и человеком стал. А не перешел бы, так и мыкался в Томи или Красноярске каком.

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      Рейтинг: +352

      GSmall > paracetamol 31 минуту назад

      Жаль что это единичный случай.В большинстве,те кто приходит в Зенит ,через сезон никому не нужны

      0
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      Рейтинг: +13414

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Как чемодан без ручки...

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      Рейтинг: +91

      Игорь В > DOCTOR PENALTY 20 минут назад

      Очень верно подмечено!!

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