Журналист Кордо: «Марсель» хочет арендовать Дзюбу»

«Марсель» заинтересован в подписании нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Как сообщил в твиттере французский журналист Бастьен Кордо, южане хотят арендовать 30-летнего футболиста.

Этим летом «Марсель» возглавил экс-тренер петербуржцев Андре Виллаш-Боаш, который работал с Дзюбой в «Зените» с 2015-го по 2016 год.