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    Журналист Кордо: «Марсель» хочет арендовать Дзюбу»

    «Марсель» заинтересован в подписании нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

    Как сообщил в твиттере французский журналист Бастьен Кордо, южане хотят арендовать 30-летнего футболиста.

    Этим летом «Марсель» возглавил экс-тренер петербуржцев Андре Виллаш-Боаш, который работал с Дзюбой в «Зените» с 2015-го по 2016 год.

    • В сезоне-2018/19 Дзюба провел за «Зенит» 37 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 17 результативных передач.
    • Контракт форварда с петербуржцами рассчитан до июня 2020 года.

    Источник: Твиттер журналиста Бастьена Кордо

    Бастьен Кордо – французский журналист, который специализируется по новостям о "Марселе". На данный момент имеет 7327 подписчиков в твиттере.

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    Сегодня, 15:51
    Комментарии21
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      Рейтинг: +970

      алдан2014 36 минут назад

      Если без шуток,то ни куда Дзюба не поедет,ни кому он не нужен в Европе,в противном случае давно бы купили

      1
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      ...
      Рейтинг: +11

      Жорик секс обжорик > алдан2014 24 минуты назад

      нужен пиар, не знаю кому, но он нужен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +970

      алдан2014 39 минут назад

      А Халк там будет?Нет?Тогда не поеду

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +312

      GSmall 57 минут назад

      Марсель видимо очень любит нападающих бездарей.После Ньянга один шлак играет

      0
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      Рейтинг: +330

      ФК_Полоцк > GSmall 35 минут назад

      Ну Балотелли нормально отыграл)

      0
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      Рейтинг: +312

      GSmall > ФК_Полоцк 4 минуты назад

      Имею ввиду стабильного.Этот лишь пол сезона бегал.Кто знает что бы было в этом)

      0
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      Рейтинг: +17226

      Боцман59rus 1 час назад

      Отдельный шкавчик в гостевой раздевалке.
      Прописать и подчеркнуть...

      1
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      Рейтинг: +1520

      Леха из Твери 1 час назад

      Да ушел бы куда-нибудь уже. Может получше чем Димка Сычев там отыграет.

      2
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      Рейтинг: +3383

      Diesel133 1 час назад

      Шел 2019 год. Болельщики Спартака по-прежнему не пропускают ни одной новости с фамилией Дзюба...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +563

      Томик > Diesel133 1 час назад

      А болельщику Локомотива что тут надо, позвольте спросить?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +970

      алдан2014 > Томик 38 минут назад

      Локомотив часто с нашего стола кормится.

      1
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      Рейтинг: +8

      xavo26 1 час назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 15 матчей и 12 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " xavo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - bet-tennis.com

      -2
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      Рейтинг: +13319

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      С какой же всё-таки целью?...

      0
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      Рейтинг: +913

      sidul1 1 час назад

      Куда угодно его выпроводите, хоть в это болото

      1
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      Рейтинг: +2849

      momwig_ 1 час назад

      А фамилия Марселя - как?

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