Журналист Кордо: «Марсель» хочет арендовать Дзюбу»

Если без шуток,то ни куда Дзюба не поедет,ни кому он не нужен в Европе,в противном случае давно бы купили
«Марсель» заинтересован в подписании нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.
Как сообщил в твиттере французский журналист Бастьен Кордо, южане хотят арендовать 30-летнего футболиста.
Этим летом «Марсель» возглавил экс-тренер петербуржцев Андре Виллаш-Боаш, который работал с Дзюбой в «Зените» с 2015-го по 2016 год.
- В сезоне-2018/19 Дзюба провел за «Зенит» 37 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 17 результативных передач.
- Контракт форварда с петербуржцами рассчитан до июня 2020 года.
Бастьен Кордо – французский журналист, который специализируется по новостям о "Марселе". На данный момент имеет 7327 подписчиков в твиттере.