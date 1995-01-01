Черчесов: «Надеюсь, вопрос продления контракта Дзюбы с «Зенитом» решится. Он заслужил сделать все вовремя»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире еженедельной программы «Футбол России» прокомментировал ситуацию с контрактом нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Надеюсь, что вопрос [продления] контракта решится, и мы не будем читать в газетах, что кто-то куда-то хочет, хочет больше или меньше. Некрасиво.

Другое дело, что Артем своей игрой и отношением заслужил сделать все вовремя», – сказал Черчесов.