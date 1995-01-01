Черчесов: «Надеюсь, вопрос продления контракта Дзюбы с «Зенитом» решится. Он заслужил сделать все вовремя»

Черчесов вот и забирай его по дальше от Зенита ! В , серьезных матчах типа Лиги Чемпионов-это бревно !
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире еженедельной программы «Футбол России» прокомментировал ситуацию с контрактом нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.
«Надеюсь, что вопрос [продления] контракта решится, и мы не будем читать в газетах, что кто-то куда-то хочет, хочет больше или меньше. Некрасиво.
Другое дело, что Артем своей игрой и отношением заслужил сделать все вовремя», – сказал Черчесов.
- В конце июля сообщалось, что «Зенит» зимой проведет переговоры с Дзюбой о новом контракте.
- Текущий контракт Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2020 года.
- Футболиста хотел арендовать «Марсель».