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    Черчесов: «Надеюсь, вопрос продления контракта Дзюбы с «Зенитом» решится. Он заслужил сделать все вовремя»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире еженедельной программы «Футбол России» прокомментировал ситуацию с контрактом нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

    «Надеюсь, что вопрос [продления] контракта решится, и мы не будем читать в газетах, что кто-то куда-то хочет, хочет больше или меньше. Некрасиво.

    Другое дело, что Артем своей игрой и отношением заслужил сделать все вовремя», – сказал Черчесов.

    • В конце июля сообщалось, что «Зенит» зимой проведет переговоры с Дзюбой о новом контракте.
    • Текущий контракт Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2020 года.
    • Футболиста хотел арендовать «Марсель».

    Источник: Россия 24

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    Сегодня, 09:06
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2761

      САДЫЧОК 1 минуту назад

      Черчесов вот и забирай его по дальше от Зенита ! В , серьезных матчах типа Лиги Чемпионов-это бревно !

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