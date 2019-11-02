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  • Караваев: «Мне кажется, что судейство в матче с ЦСКА было нормальным»

Караваев: «Мне кажется, что судейство в матче с ЦСКА было нормальным»

2 ноября 2019, 23:01
16

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился мнением о судействе в матче 15-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

«У нас было много моментов, но мы их не реализовали. Поэтому только ничья. При пропущенном голе была несогласованность. Естественно, отыгрываться было тяжеловато. Но у нас было все для того, чтобы выиграть эту встречу.

О судействе говорить не хочу. Мне кажется, что было все нормально», – отметил Караваев.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Караваев Вячеслав Вилков Михаил
Комментарии (16)
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bset
1572725021
Конечно, не будешь же плохо против свого работодателя говорить. Ну ничего. Приедешь домой, отоспишься, с утра посмотришь моменты матча и все станет понятно.
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Мага 13
1572725297
кажется - крестись. если бы тебя так Азмун пару-тройку раз приложил шипами по ногам, пел бы по-другому сейчас.
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Чехов на Садовой
1572725337
Иди перекрестись, если кажется! Молодой а уже заразился газпромовской спирохетой. Обидно,досадно...
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Viper for CSKA
1572725347
Не могу не согласиться с его позицией. Где бабки, там и мнение. Спасибо, "воспитанник".
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Кафель Безмозгов
1572728814
Дя только опушенным так не кажется, им сказать то больше нечего
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paracetamol
1572734443
Клячи привыкли пендали вымаливать и сегодня тоже валялись, особенно в конце. Тошно смотреть было. Но судья не повелся, непривычно как-то для коней. Раньше им всегда пенальти давали бить, если красиво поплачешь.
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Агасфер
1572770728
А что ты ещё можешь сказать,чтобы не вызвать гнев благодетеля???
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Холстомерия
1572778352
Нормальное судейство. Что касается Азмуна, если просмотреть повтор в медленном темпе, когда Азмун уже занес ногу, Обляков одновременно подставился. Фол неумышленный и Вилков правильно сделал. Всё. Остальное обычное недовольство москвичей -любых спартаковских, армейских и т.д.
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Иван Петров 1986
1572780385
Да вам бомжам хоть в глаза с...ы все божья роса.
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Каратель помойников
1572805768
Чего у лифтеров то спрашивать? Для них всё нормально, пусть журношлюшки еще хоть к кому то обратятся.или кто платит,тот и журношлюху танцует?
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