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    Караваев: «Мне кажется, что судейство в матче с ЦСКА было нормальным»

    Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился мнением о судействе в матче 15-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

    «У нас было много моментов, но мы их не реализовали. Поэтому только ничья. При пропущенном голе была несогласованность. Естественно, отыгрываться было тяжеловато. Но у нас было все для того, чтобы выиграть эту встречу.

    О судействе говорить не хочу. Мне кажется, что было все нормально», – отметил Караваев.

    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3643

      Viper for CSKA 16 минут назад

      Не могу не согласиться с его позицией. Где бабки, там и мнение. Спасибо, "воспитанник".

      2
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      Рейтинг: +289

      Чехов на Садовой 16 минут назад

      Иди перекрестись, если кажется! Молодой а уже заразился газпромовской спирохетой. Обидно,досадно...

      4
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      Рейтинг: +618

      afw13 17 минут назад

      кажется - крестись.
      если бы тебя так Азмун пару-тройку раз приложил шипами по ногам, пел бы по-другому сейчас.

      4
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      Рейтинг: +12218

      bset 21 минуту назад

      Конечно, не будешь же плохо против свого работодателя говорить. Ну ничего. Приедешь домой, отоспишься, с утра посмотришь моменты матча и все станет понятно.

      3
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      ...
      Рейтинг: +524

      латунный > bset 2 минуты назад

      скажет всё чесно и утром бабки на счёт придут

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