Караваев: «Мне кажется, что судейство в матче с ЦСКА было нормальным»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился мнением о судействе в матче 15-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

«У нас было много моментов, но мы их не реализовали. Поэтому только ничья. При пропущенном голе была несогласованность. Естественно, отыгрываться было тяжеловато. Но у нас было все для того, чтобы выиграть эту встречу.

О судействе говорить не хочу. Мне кажется, что было все нормально», – отметил Караваев.