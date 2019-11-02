Караваев: «Мне кажется, что судейство в матче с ЦСКА было нормальным»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился мнением о судействе в матче 15-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).
«У нас было много моментов, но мы их не реализовали. Поэтому только ничья. При пропущенном голе была несогласованность. Естественно, отыгрываться было тяжеловато. Но у нас было все для того, чтобы выиграть эту встречу.
О судействе говорить не хочу. Мне кажется, что было все нормально», – отметил Караваев.
- На 54-й минуте главный судья матча Михаил Вилков показал вторую желтую карточку полузащитнику ЦСКА Яке Бийолу в эпизоде с участием Вильмара Барриоса.
- В концовке встречи нападающий хозяев Сердар Азмун сыграл прямой ногой в колено защитнику гостей Хердуру Магнуссону, но получил лишь желтую карточку.
Источник: Sport24