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    Журналист Алланазаров: «На Умярова претендовали ЦСКА и «Уфа». Родионов был против покупки игрока в «Спартак», но Измайлов уговорил»

    Корреспондент Sport24 Максим Алланазаров рассказал, как полузащитники Максим Глушенков и Наиль Умяров перешли в «Спартак» в прошлом году. Ранее футболисты принадлежали «Чертаново».

    «За появление Наиля Умярова в «Спартаке» стоит сказать спасибо не только директору «Чертаново» Николаю Ларину, но и Наилю Измайлову, который пошeл на определeнный риск и в итоге принeс клубу пользу.

    Год назад чертановцы испытывали финансовые проблемы и срочно искали 40 миллионов рублей, чтобы эти проблемы решить. Руководством клуба было принято решение предложить своих лидеров в лице Умярова и Глушенкова «Спартаку». Сергей Родионов изначально был против сделки, так как считал, что в спартаковской академии также есть перспективные ребята, а тут какое-то «Чертаново».

    Измайлову удалось уговорить Родионова, деньги были переведены, а футболисты должны были доиграть полгода в своeм клубе, что таило в себе определeнный риск, так как никто не застрахован от травм. В итоге все прошло гладко, а капитализация Умярова повысилась со смешных 300 тысяч евро до 1,5 миллиона уже сегодня и будет продолжать расти.

    В истории с Умяровым «Спартак» сработал очень своевременно, так как на Наиля также претендовали «Уфа» и ЦСКА. Смущает в этой истории только одно: почему спартаковские селекционеры и скауты не нашли такого игрока сами? Как работают эти люди и за что получают свои деньги, если не могут у себя под боком разглядеть одного из самых талантливых футболистов своего поколения?» – написал Алланазаров.

    • Умяров в текущем сезоне РПЛ провел пять матчей.
    • Глушенков в чемпионате России этого сезона появился на поле один раз.
    • «Спартак» идет в таблице седьмым.

    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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    Сегодня, 13:25
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +941

      AHTUNGBOL 20 минут назад

      Журналист сам ответил на свои слова, Родионов хотел из академии продвигать пацанов, а Измайлов решил отмыть бабла через кентов в Чертаново.., какие-то смешные 300 тысяч долларов (просто обоссаться от такой смешной суммы), а за своих вообще не надо было платить и так же бы выросли в цене, но свои...

      0
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      Рейтинг: +3106

      RotBerg 43 минуты назад

      Поколения))))

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