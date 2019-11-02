Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Журналист Алланазаров: «На Умярова претендовали ЦСКА и «Уфа». Родионов был против покупки игрока в «Спартак», но Измайлов уговорил»

Журналист Алланазаров: «На Умярова претендовали ЦСКА и «Уфа». Родионов был против покупки игрока в «Спартак», но Измайлов уговорил»

2 ноября 2019, 13:25
8

Корреспондент Sport24 Максим Алланазаров рассказал, как полузащитники Максим Глушенков и Наиль Умяров перешли в «Спартак» в прошлом году. Ранее футболисты принадлежали «Чертаново».

«За появление Наиля Умярова в «Спартаке» стоит сказать спасибо не только директору «Чертаново» Николаю Ларину, но и Наилю Измайлову, который пошeл на определeнный риск и в итоге принeс клубу пользу.

Год назад чертановцы испытывали финансовые проблемы и срочно искали 40 миллионов рублей, чтобы эти проблемы решить. Руководством клуба было принято решение предложить своих лидеров в лице Умярова и Глушенкова «Спартаку». Сергей Родионов изначально был против сделки, так как считал, что в спартаковской академии также есть перспективные ребята, а тут какое-то «Чертаново».

Измайлову удалось уговорить Родионова, деньги были переведены, а футболисты должны были доиграть полгода в своeм клубе, что таило в себе определeнный риск, так как никто не застрахован от травм. В итоге все прошло гладко, а капитализация Умярова повысилась со смешных 300 тысяч евро до 1,5 миллиона уже сегодня и будет продолжать расти.

В истории с Умяровым «Спартак» сработал очень своевременно, так как на Наиля также претендовали «Уфа» и ЦСКА. Смущает в этой истории только одно: почему спартаковские селекционеры и скауты не нашли такого игрока сами? Как работают эти люди и за что получают свои деньги, если не могут у себя под боком разглядеть одного из самых талантливых футболистов своего поколения?» – написал Алланазаров.

  • Умяров в текущем сезоне РПЛ провел пять матчей.
  • Глушенков в чемпионате России этого сезона появился на поле один раз.
  • «Спартак» идет в таблице седьмым.

Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Уфа ЦСКА Спартак Умяров Наиль
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
RotBerg
1572690593
Поколения))))
Ответить
AHTUNGBOL
1572692029
Журналист сам ответил на свои слова, Родионов хотел из академии продвигать пацанов, а Измайлов решил отмыть бабла через кентов в Чертаново.., какие-то смешные 300 тысяч долларов (просто обоссаться от такой смешной суммы), а за своих вообще не надо было платить и так же бы выросли в цене, но свои...
Ответить
Пестрый
1572696900
Вся эта академия настолько коррумпирована что Измайлов и Радионов это только самая верхушка (вишенка на торте) того что там творится на самом деле!
Ответить
ВасяК
1572705842
Вот и я говорю, почему???Значит чьи-то!!!
Ответить
vka1970
1572706656
Если Измайлов решил с кем то о чём договориться, значит дело в откате.За Чертановских что то платить надо, а за своих кукиш с маслом.Товарищ Измайлов и шага не сделает чтобы к его липким ручонкам ни чего не прилипло. А с Умяровым и Глушенковым нам просто повезло.Действительно очень талантливые ребята.
Ответить
vitvik
1572721542
Больше всего понравилось выражение: "какое-то «Чертаново»". «Зенит» какой-то ЦСКА не смог обыграть. К работе коллег надо относиться с уважением, даже если они работают лучше.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+