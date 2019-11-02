Журналист Алланазаров: «На Умярова претендовали ЦСКА и «Уфа». Родионов был против покупки игрока в «Спартак», но Измайлов уговорил»

Корреспондент Sport24 Максим Алланазаров рассказал, как полузащитники Максим Глушенков и Наиль Умяров перешли в «Спартак» в прошлом году. Ранее футболисты принадлежали «Чертаново».

«За появление Наиля Умярова в «Спартаке» стоит сказать спасибо не только директору «Чертаново» Николаю Ларину, но и Наилю Измайлову, который пошeл на определeнный риск и в итоге принeс клубу пользу.

Год назад чертановцы испытывали финансовые проблемы и срочно искали 40 миллионов рублей, чтобы эти проблемы решить. Руководством клуба было принято решение предложить своих лидеров в лице Умярова и Глушенкова «Спартаку». Сергей Родионов изначально был против сделки, так как считал, что в спартаковской академии также есть перспективные ребята, а тут какое-то «Чертаново».

Измайлову удалось уговорить Родионова, деньги были переведены, а футболисты должны были доиграть полгода в своeм клубе, что таило в себе определeнный риск, так как никто не застрахован от травм. В итоге все прошло гладко, а капитализация Умярова повысилась со смешных 300 тысяч евро до 1,5 миллиона уже сегодня и будет продолжать расти.

В истории с Умяровым «Спартак» сработал очень своевременно, так как на Наиля также претендовали «Уфа» и ЦСКА. Смущает в этой истории только одно: почему спартаковские селекционеры и скауты не нашли такого игрока сами? Как работают эти люди и за что получают свои деньги, если не могут у себя под боком разглядеть одного из самых талантливых футболистов своего поколения?» – написал Алланазаров.