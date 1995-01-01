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    Шюррле: «Иногда я слишком высокого мнения о себе»

    Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле признался, что иногда страдает из-за высокого самомнения.

    «После матча, когда ты не играл или провел неудачный поединок, приходишь домой и семья помогает тебе выйти из депрессивного состояния. Когда молодой, думаешь, что весь мир крутится вокруг тебя. Как только ошибаешься, сразу думаешь, все – больше играть не буду, не поставят в основу. Но жизнь продолжается.

    Иногда я слишком высокого мнения о себе. Могу назвать себя эгоистом, но стараюсь над этим работать. Когда ты не играешь, все вокруг говорят, что виноват тренер. Начинаешь задумываться об этом. Я даже начал читать книги, чтобы бороться со своим эго. Моя жена заставила меня смотреть на себя, а не на других», – сказал футболист.

    • «Спартак» арендовал немца у дортмундской «Боруссии» с правом последующего выкупа.
    • 28-летний Шюррле в текущем сезоне забил два гола и сделал два ассиста в 14 матчах.

    Источник: Bild Podcast

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      Рейтинг: +9455

      vka1970 48 минут назад

      Самокритичен, значит не потерян.

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