Шюррле: «Иногда я слишком высокого мнения о себе»

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле признался, что иногда страдает из-за высокого самомнения.

«После матча, когда ты не играл или провел неудачный поединок, приходишь домой и семья помогает тебе выйти из депрессивного состояния. Когда молодой, думаешь, что весь мир крутится вокруг тебя. Как только ошибаешься, сразу думаешь, все – больше играть не буду, не поставят в основу. Но жизнь продолжается.

Иногда я слишком высокого мнения о себе. Могу назвать себя эгоистом, но стараюсь над этим работать. Когда ты не играешь, все вокруг говорят, что виноват тренер. Начинаешь задумываться об этом. Я даже начал читать книги, чтобы бороться со своим эго. Моя жена заставила меня смотреть на себя, а не на других», – сказал футболист.