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Шюррле: «Иногда я слишком высокого мнения о себе»

2 ноября 2019, 09:00
5

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле признался, что иногда страдает из-за высокого самомнения.

«После матча, когда ты не играл или провел неудачный поединок, приходишь домой и семья помогает тебе выйти из депрессивного состояния. Когда молодой, думаешь, что весь мир крутится вокруг тебя. Как только ошибаешься, сразу думаешь, все – больше играть не буду, не поставят в основу. Но жизнь продолжается.

Иногда я слишком высокого мнения о себе. Могу назвать себя эгоистом, но стараюсь над этим работать. Когда ты не играешь, все вокруг говорят, что виноват тренер. Начинаешь задумываться об этом. Я даже начал читать книги, чтобы бороться со своим эго. Моя жена заставила меня смотреть на себя, а не на других», – сказал футболист.

  • «Спартак» арендовал немца у дортмундской «Боруссии» с правом последующего выкупа.
  • 28-летний Шюррле в текущем сезоне забил два гола и сделал два ассиста в 14 матчах.

Источник: Bild Podcast
Россия. Премьер-лига Спартак Шюррле Андре
Комментарии (5)
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vka1970
1572676183
Самокритичен, значит не потерян.
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Диктор
1572679298
Умничка самоанализ самое главное.
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polozovs
1572680810
Признание, путь к решению!
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Звезда запаса
1572682706
Эго - зло! Андреасу респект.
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