Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    2 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    3 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду

    Шюррле: «Хочу знать русский язык. Жена и водитель пытаются меня учить»

    Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле рассказал, как у него обстоят дела с изучением русского языка, и как языковой барьер влияет на его взаимопонимание с партнерами по команде.

    «Многие русские игроки не владеют английским на хорошем уровне, но есть большее количество переводчиков, и появился немецкий тренер. Так что это не является проблемой.

    Русский хочу выучить. Знаю только пару слов, но моя жена пытается меня учить. Так же я провожу много времени в пробках со своим водителем. Тоже разучиваю с ним разные фразы», – сказал Шюррле.

    • «Спартак» арендовал немца у дортмундской «Боруссии» с правом последующего выкупа.
    • 28-летний Шюррле в текущем сезоне забил два гола и сделал два ассиста в 14 матчах.
    • Жена футболиста – уроженка Казахстана Анна Шарипова.

    Источник: Bild Podcast

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:18
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5298

      Агасфер 23 минуты назад

      Не обижай водителя.В "Спартаке" они иногда становятся рукоВодителями.Это клуб равных возможностей.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +594

      Санёк 17 38 минут назад

      Лучше армянский язык учись, будешь хитрый и умный....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9455

      vka1970 45 минут назад

      Водители плохому не научат.Мат будет знать в совершенстве.
      А так вообще желание его вполне осуществимое.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34389

      acer2003 57 минут назад

      Догадываюсь, чему учит водитель в пробках ))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      батя86 1 час назад

      будешь Андрюшка Шюррлев)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74320
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru