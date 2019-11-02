Шюррле: «Хочу знать русский язык. Жена и водитель пытаются меня учить»

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле рассказал, как у него обстоят дела с изучением русского языка, и как языковой барьер влияет на его взаимопонимание с партнерами по команде.
«Многие русские игроки не владеют английским на хорошем уровне, но есть большее количество переводчиков, и появился немецкий тренер. Так что это не является проблемой.
Русский хочу выучить. Знаю только пару слов, но моя жена пытается меня учить. Так же я провожу много времени в пробках со своим водителем. Тоже разучиваю с ним разные фразы», – сказал Шюррле.
- «Спартак» арендовал немца у дортмундской «Боруссии» с правом последующего выкупа.
- 28-летний Шюррле в текущем сезоне забил два гола и сделал два ассиста в 14 матчах.
- Жена футболиста – уроженка Казахстана Анна Шарипова.
Источник: Bild Podcast