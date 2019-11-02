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  • Шюррле: «Хочу знать русский язык. Жена и водитель пытаются меня учить»

Шюррле: «Хочу знать русский язык. Жена и водитель пытаются меня учить»

2 ноября 2019, 07:18
7

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле рассказал, как у него обстоят дела с изучением русского языка, и как языковой барьер влияет на его взаимопонимание с партнерами по команде.

«Многие русские игроки не владеют английским на хорошем уровне, но есть большее количество переводчиков, и появился немецкий тренер. Так что это не является проблемой.

Русский хочу выучить. Знаю только пару слов, но моя жена пытается меня учить. Так же я провожу много времени в пробках со своим водителем. Тоже разучиваю с ним разные фразы», – сказал Шюррле.

  • «Спартак» арендовал немца у дортмундской «Боруссии» с правом последующего выкупа.
  • 28-летний Шюррле в текущем сезоне забил два гола и сделал два ассиста в 14 матчах.
  • Жена футболиста – уроженка Казахстана Анна Шарипова.

Источник: Bild Podcast
Россия. Премьер-лига Спартак Шюррле Андре
Комментарии (7)
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батя86
1572675180
будешь Андрюшка Шюррлев)
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acer2003
1572675618
Догадываюсь, чему учит водитель в пробках ))
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vka1970
1572676309
Водители плохому не научат.Мат будет знать в совершенстве. А так вообще желание его вполне осуществимое.
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Санёк 17
1572676778
Лучше армянский язык учись, будешь хитрый и умный....
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Агасфер
1572677633
Не обижай водителя.В "Спартаке" они иногда становятся рукоВодителями.Это клуб равных возможностей.
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Диктор
1572679667
Терпение и труд все перетрут
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APchelov
1572681290
Похоже, не успеет он выучить русский
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