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    Дюков: «РФС активно обменивается опытом с УЕФА»

    Президент РФС Александр Дюков рассказал о взаимодействии в части развития футбола с УЕФА. Сегодня, 1 ноября, в Москве состоялся семинар по нововведениям, связанным c VAR.

    «УЕФА предоставляет ассоциациям консультационные услуги по широкому спектру вопросов и стандартизированные решения для мониторинга эффективности программ развития. В основе этих программ лежит стратегическое планирование вокруг ключевых направлений: участие (массовость), вовлечение, имидж и доходы.

    Российский футбольный союз активно участвует в обмене опытом с УЕФА, ищет новые инструменты и возможности для реализации стратегии развития футбола», – сказал Дюков.

    • Функционер работает в РФС с февраля.
    • При Дюкове сборная России досрочно гарантировала себе путевку на Евро-2020.
    • Ранее Дюков возглавлял «Зенит».

    Источник: РФС

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    01.11.2019 21:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1565

      Axe111 29 минут назад

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