Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дюков: «РФС активно обменивается опытом с УЕФА»

1 ноября 2019, 21:58
2

Президент РФС Александр Дюков рассказал о взаимодействии в части развития футбола с УЕФА. Сегодня, 1 ноября, в Москве состоялся семинар по нововведениям, связанным c VAR.

«УЕФА предоставляет ассоциациям консультационные услуги по широкому спектру вопросов и стандартизированные решения для мониторинга эффективности программ развития. В основе этих программ лежит стратегическое планирование вокруг ключевых направлений: участие (массовость), вовлечение, имидж и доходы.

Российский футбольный союз активно участвует в обмене опытом с УЕФА, ищет новые инструменты и возможности для реализации стратегии развития футбола», – сказал Дюков.

  • Функционер работает в РФС с февраля.
  • При Дюкове сборная России досрочно гарантировала себе путевку на Евро-2020.
  • Ранее Дюков возглавлял «Зенит».

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Дюков Александр
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Axe111
1572642569
Опытом коррупции
Ответить
Давид59
1572648832
Да уж, господин Дюков, проконсультируйтесь. А то страна больше в 1000 раз той же Бельгии, а там с "выдачей на гора" мастеров футбола на душу населения куда лучше, чем у нас
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+