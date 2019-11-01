Дюков: «РФС активно обменивается опытом с УЕФА»

Президент РФС Александр Дюков рассказал о взаимодействии в части развития футбола с УЕФА. Сегодня, 1 ноября, в Москве состоялся семинар по нововведениям, связанным c VAR.

«УЕФА предоставляет ассоциациям консультационные услуги по широкому спектру вопросов и стандартизированные решения для мониторинга эффективности программ развития. В основе этих программ лежит стратегическое планирование вокруг ключевых направлений: участие (массовость), вовлечение, имидж и доходы.

Российский футбольный союз активно участвует в обмене опытом с УЕФА, ищет новые инструменты и возможности для реализации стратегии развития футбола», – сказал Дюков.