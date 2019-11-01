Шюррле: «В Москве честные и приятные люди. Ситуация на дорогах – просто катастрофа»

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле поделился впечатлениями от Москвы. Немец арендован летом у дортмундской «Боруссии».

«В Москве другие люди, а ситуация на дорогах – просто катастрофа. Нужно два часа, чтобы приехать на тренировку. Люди честные и приятные. Рад быть здесь. До конца аренды будут жить в отеле», – сказал Шюррле Bild Podcast.