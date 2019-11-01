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    Шюррле: «В Москве честные и приятные люди. Ситуация на дорогах – просто катастрофа»

    Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле поделился впечатлениями от Москвы. Немец арендован летом у дортмундской «Боруссии».

    «В Москве другие люди, а ситуация на дорогах – просто катастрофа. Нужно два часа, чтобы приехать на тренировку. Люди честные и приятные. Рад быть здесь. До конца аренды будут жить в отеле», – сказал Шюррле Bild Podcast.

    • Немец – чемпион мира 2014 года.
    • В текущем сезоне РПЛ Шюррле провел девять матчей, забил гол, отдал две результативные передачи.
    • «Спартак» в РПЛ идет седьмым.

    Источник: Bild Podcast

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    01.11.2019 20:58
    Комментарии13
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      Рейтинг: +7289

      ufos73 29 минут назад

      Я как то в автобусе в пробку попал, 2 часа километра 1,5-2 ехал... С тех пор только метро! ))

      0
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      Рейтинг: +7564

      alex1951 1 час назад

      ....будут жить в отеле....?
      а где ширли -мырли?

      0
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      Рейтинг: +593

      Санёк 17 1 час назад

      А это пешеходы и люди которые сидят в бомбардири приятные,ты этого не знаешь?

      0
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      Рейтинг: +5296

      Агасфер 1 час назад

      Живи на стадионе,вместе с Тедеско.

      0
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      Рейтинг: +9452

      vka1970 1 час назад

      Ещё б небожители приятными были тогда вообще полный алес гут.
      Но пока всё только хуже и хуже ........

      1
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      Рейтинг: +8726

      Диктор 1 час назад

      Да пробки это бич Москвы.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +21208

      gol_kak_sokol 2 часа назад

      На дорогах "честные и приятные" гаишники...))

      1
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      Рейтинг: +97

      Яврунгер Мстяшный 8 2 часа назад

      ближе к зиме смачно отсосешь, хрюконазоид...

      3
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      Рейтинг: +697

      edw7777 2 часа назад

      Не знаю что уж так в Москве напугало... По сравнению с Питером там пробок просто нет.

      2
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      Рейтинг: +2152

      Dellleone > edw7777 1 час назад

      Ты серьезно?))) В Москве почти 13 миллионов населения с агломерацией около 20 , в Питере 5 максимум... как чисто физичиске это возможно ? Хоть раз ездил в Москве при пробках 9 балов ?

      0
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      Рейтинг: +12864

      slavutiq70 2 часа назад

      Вот теперь и встало всё на свои места,,,,,почему Шюррле сдал,,,,парень просто приехал перекантоваться до конца аренды,,,живёт в гостинице на чемоданах,,,то есть в планах и нет особо играть,,,

      4
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