Шюррле: «В Москве честные и приятные люди. Ситуация на дорогах – просто катастрофа»

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле поделился впечатлениями от Москвы. Немец арендован летом у дортмундской «Боруссии».
«В Москве другие люди, а ситуация на дорогах – просто катастрофа. Нужно два часа, чтобы приехать на тренировку. Люди честные и приятные. Рад быть здесь. До конца аренды будут жить в отеле», – сказал Шюррле Bild Podcast.
- Немец – чемпион мира 2014 года.
- В текущем сезоне РПЛ Шюррле провел девять матчей, забил гол, отдал две результативные передачи.
- «Спартак» в РПЛ идет седьмым.
Источник: Bild Podcast