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  • Шюррле: «В Москве честные и приятные люди. Ситуация на дорогах – просто катастрофа»

Шюррле: «В Москве честные и приятные люди. Ситуация на дорогах – просто катастрофа»

1 ноября 2019, 20:58
12

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле поделился впечатлениями от Москвы. Немец арендован летом у дортмундской «Боруссии».

«В Москве другие люди, а ситуация на дорогах – просто катастрофа. Нужно два часа, чтобы приехать на тренировку. Люди честные и приятные. Рад быть здесь. До конца аренды будут жить в отеле», – сказал Шюррле Bild Podcast.

  • Немец – чемпион мира 2014 года.
  • В текущем сезоне РПЛ Шюррле провел девять матчей, забил гол, отдал две результативные передачи.
  • «Спартак» в РПЛ идет седьмым.

Источник: Bild Podcast
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Шюррле Андре
Комментарии (12)
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moskowcity-petrv
1572631874
Честные, пока в долг не дал)
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slavа0508
1572633812
Вот теперь и встало всё на свои места,,,,,почему Шюррле сдал,,,,парень просто приехал перекантоваться до конца аренды,,,живёт в гостинице на чемоданах,,,то есть в планах и нет особо играть,,,
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edw7777
1572635194
Не знаю что уж так в Москве напугало... По сравнению с Питером там пробок просто нет.
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Диктор
1572637677
Да пробки это бич Москвы.
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vka1970
1572637679
Ещё б небожители приятными были тогда вообще полный алес гут. Но пока всё только хуже и хуже ........
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Агасфер
1572638780
Живи на стадионе,вместе с Тедеско.
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Санёк 17
1572638800
А это пешеходы и люди которые сидят в бомбардири приятные,ты этого не знаешь?
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alex1951
1572638864
....будут жить в отеле....? а где ширли -мырли?
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ufos73
1572642569
Я как то в автобусе в пробку попал, 2 часа километра 1,5-2 ехал... С тех пор только метро! ))
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