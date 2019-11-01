Джака пропустит матч с «Вулверхэмптоном» по решению Эмери

Капитан «Арсенала» Гранит Джака не сыграет в матче 11-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона».

По информации Sky Sports, такое решение принял главный тренер лондонской команды Унаи Эмери.

Матч «Арсенал» – «Вулверхэмптон» состоится в субботу, 2 ноября, в 18:00 по московскому времени.