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    Джака пропустит матч с «Вулверхэмптоном» по решению Эмери

    Капитан «Арсенала» Гранит Джака не сыграет в матче 11-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона».

    По информации Sky Sports, такое решение принял главный тренер лондонской команды Унаи Эмери.

    Матч «Арсенал» – «Вулверхэмптон» состоится в субботу, 2 ноября, в 18:00 по московскому времени.

    • В матче с «Кристал Пэлас» (2:2) Джака был заменен на Букайо Сака. Пока капитан «Арсенала» шел к бровке, болельщики освистывали его, требуя как можно быстрее покинуть поле.
    • В ответ на это Джака начал провоцировать фанатов «Арсенала», прикладывая руку к уху, затем сказал им «***» (отстаньте), а после этого не пожал руку Эмери и ушел в подтрибунное помещение, сорвав с себя игровую футболку.
    • В четверг швейцарец в открытом письме извинился на свое поведение.

    Источник: Sky Sports

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