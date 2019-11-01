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Александер-Арнольд: «Мечтаю стать капитаном «Ливерпуля»

1 ноября 2019, 14:23

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд рассказал о своем желании однажды получить капитанскую повязку мерсисайдской команды.

«Не буду лукавить, я мечтаю стать капитаном «Ливерпуля». Воплотится ли эта мечта в жизнь, зависит не от меня: я не выбираю, кто будет капитаном. Но однажды хотел бы им стать. Всегда мечтал об этой повязке, меня это мотивирует», – сказал 21-летний футболист.

  • Александер-Арнольд – воспитанник «Ливерпуля».
  • За первую команду фулбек дебютировал в 2016 году.
  • В его активе 99 матчей, пять голов и 23 ассиста.
  • Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Александер-Арнольд Трент
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