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    Александер-Арнольд: «Мечтаю стать капитаном «Ливерпуля»

    Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд рассказал о своем желании однажды получить капитанскую повязку мерсисайдской команды.

    «Не буду лукавить, я мечтаю стать капитаном «Ливерпуля». Воплотится ли эта мечта в жизнь, зависит не от меня: я не выбираю, кто будет капитаном. Но однажды хотел бы им стать. Всегда мечтал об этой повязке, меня это мотивирует», – сказал 21-летний футболист.

    • Александер-Арнольд – воспитанник «Ливерпуля».
    • За первую команду фулбек дебютировал в 2016 году.
    • В его активе 99 матчей, пять голов и 23 ассиста.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года.

    Источник: BBC

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