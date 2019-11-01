Александер-Арнольд: «Мечтаю стать капитаном «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд рассказал о своем желании однажды получить капитанскую повязку мерсисайдской команды.

«Не буду лукавить, я мечтаю стать капитаном «Ливерпуля». Воплотится ли эта мечта в жизнь, зависит не от меня: я не выбираю, кто будет капитаном. Но однажды хотел бы им стать. Всегда мечтал об этой повязке, меня это мотивирует», – сказал 21-летний футболист.